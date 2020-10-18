مدير فايزر: لن نطلب ترخيصا للقاح كورونا الأمريكى قبل منتصف نوفمبر

كتبت أمل علام

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن الشركة لن تتقدم بطلب للحصول على إذن طارئ للقاح فيروس كورونا قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر، مستبعدًا تأكيد الرئيس ترامب أن اللقاح سيكون جاهزًا قبل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة TheNewYorkTimes

في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للشركة، قال، الدكتور ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي للشركة، إنه على الرغم من أن شركة فايزر قد يكون لديها أرقام أولية بحلول نهاية أكتوبر حول ما إذا كان اللقاح يعمل، فإنها ستظل بحاجة إلى جمع بيانات السلامة والتصنيع، والتي ستمد الجدول الزمني للأسبوع الثالث على الأقل من شهر نوفمبر.

كان مراقبو سباق اللقاحات يعرفون بالفعل أن شركة فايزر Pfizer لن تتمكن من تلبية متطلبات هيئة الأغذية والأدوية الامريكية FDA بحلول نهاية هذا الشهر، وبذلك، قامت الشركة بمواءمة رسالتها مع رسالة الرئيس، الذي لم يخفِ رغبته في الحصول على لقاح معتمد قبل الانتخابات، حتى أنه خص الشركة بالاسم وقال إنه تحدث إلى الدكتور بورلا، الذي وصفه بـ "الرجل العظيم".

عارض الدكتور بورلا أي اقتراح بأن الجدول الزمني للقاح شركة فايزر كان له دوافع سياسية، في سبتمبر، كانت فايزر القوة الدافعة وراء تعهد 9 شركات لقاحات "بالوقوف مع العلم" وعدم طرح أي شيء لم يتم فحصه بشكل صحيح، في وقت سابق من هذا الشهر، نشر خطابًا مفتوحًا للموظفين قال فيه إنه "لن يخضع أبدًا للضغط السياسي" معربًا عن خيبة أمله "لأننا نجد أنفسنا في بوتقة الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

شركة Pfizer هي واحدة من 4 شركات تختبر لقاحًا لفيروس كورونا في مرحلة متأخرة من التجارب السريرية في الولايات المتحدة، وكانت الأكثر عدوانية في تقديرات جدولها الزمني.

تم إيقاف تجارب استرازينيكا AstraZeneca و جونسون آند جونسون Johnson & Johnson مؤقتًا لمخاوف السلامة المحتملة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير.

قال بورلا، إنه يتوقع "قراءة نهائية" للتجارب بحلول أواخر أكتوبر، مع طلب للحصول على إذن طارئ يمكن تقديمه "على الفور"، موضحا أن تجربة فايزر Pfizer التي ضمت 44 ألف متطوع تختبر اللقاح بإعطاء مجموعة واحدة اللقاح ومجموعة أخرى العلاج الوهمي، والانتظار حتى يصاب عدد معين من الأشخاص بفيروس كورونا، إذا أصيب عدد كبير من الأشخاص الذين تلقوا الدواء الوهمي بالعدوى، فإن اللقاح يعتبر فعالًا.

جاء بيان الدكتور بورلا، بعد فترة وجيزة من إعلان هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، نشر إرشادات جديدة توضح بالتفصيل كيفية قيام الهيئة بتقييم اللقاح للحصول على إذن الطوارئ، وهي وثيقة نُشرت بعد أسابيع من المماطلة من قبل البيت الأبيض..

وقالت الصحيفة، إن المبادئ التوجيهية، التي لا تحمل قوة القانون، تدعو إلى جمع بيانات السلامة الشاملة في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية قبل منح تصريح الطوارئ.

في تغريدة بتاريخ 6 أكتوبر، اتهم ترامب هيئة الأغذية والأدوية الامريكية FDA، من وجود أجندة سياسية مع التوصيات، والتي قال إنها "تزيد من صعوبة تسريع اللقاحات للموافقة قبل يوم الانتخابات، وصفها السيد ترامب بأنها "وظيفة سياسية ناجحة".