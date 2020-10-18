رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: وقف أى إمام يشارك فى الدعاية الانتخابية

كتب - محمد شرقاوى

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن أي إمام مسجد تورط في دعاية انتخابية يتم إيقافه على الفور، موضحًا أنه تم اخطار جميع الأئمة أن ما يبثه على صفحته لابد وأن يكون معبر ومفيد، مؤكدا انه لا يصح أن يفصح الإمام أحمد على درويش بسر أمنه عليه المطرب بهاء سلطان.

وأضاف خلال مداخلة الإعلامى محمد الباز، عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه تم التحقيق مع الإمام أحمد على درويش حول واقعة المطرب بهاء سلطان، لافتا إلى أن دار المناسبات لا تزال معلقة ومغلقة بقرارات مجلس الوزراء، وما تم في دار الأرقم بإقامة عزاء مخالفة صريحة.