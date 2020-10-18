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بدء الجلسة الافتتاحية للشيوخ بعزف السلام الجمهورى

الأحد، 18 أكتوبر 2020 12:12 م
بدء الجلسة الافتتاحية للشيوخ بعزف السلام الجمهورى مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

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بدأت الجلسة لافتتاحية لمجلس الشيوخ، بعزف السلام الجمهورى حيث وقف أعضاء مجلس الشيوخ أثناء عزف السلام الجمهورى.
 
وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا (رئيس السن)، الفريق أحمد هريدي ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا، وذلك لانتخاب رذيس المجلس والوكيلين
 
ويٌشرع  المجلس في بداية الجلسة الأولى في بداية الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً.
 
يعقب ذلك مرحله مهمة في حياه عضو مجلس الشيوخ، حيث أداء اليمين الدستورية والتي يبدأ معها ممارستها لمهامه النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون، علي أن تستهل بتلاوة أكبر الأعضاء سنا يعقبه العضوان المعاونين له ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً في جلسة واحدة أو أكثر.
 
ويجب علي عضو مجلس الشيوخ تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتي يتمكن عضو مجلس الشيوخ من ممارسة مهامه، ونصه " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
 
بعدها يتم انتخاب رئيس المجلس قبل إعلان القواعد التنظيمية الحاكمة في ضوء الدستور والقانون والسوابق البرلمانية، ومن المتوقع أن يُلقى رئيس المجلس بعد انتخابه كلمه بهذه المناسبة، ويعقب ذلك انتخاب وكيل المجلس، كما من المتوفع ان تشهد الجلسة تشكيل لجنة لاعداد اللائحة الداخليّة للمجلس.
 

مجلس الشيوخ

مجلس النواب

بدء الجلسة الافتتاحية

الدستور

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