الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أوامر جديدة خاصة بإعادة تشكيل مجلس الشورى في المملكة ، ونصت الأومر على تعيين 150 عضوا فى مجلس الشورى لمدة 4 سنوات برئاسة الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ.
كما تضمنت الأوامر تعيين مشعل السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى، وحنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة ، وتمثل مجلس الشورى في السعودية هيئة استشارية تقدم توصيات لاعتمادها من مجلس الوزراء الذى يرأسه العاهل السعودى.
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