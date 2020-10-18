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الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

الأحد، 18 أكتوبر 2020 09:26 م
الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب مصطفى عنبر

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أوامر جديدة خاصة بإعادة تشكيل مجلس الشورى في المملكة ، ونصت الأومر على تعيين 150 عضوا فى مجلس الشورى لمدة 4 سنوات برئاسة الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ.

 

كما تضمنت الأوامر تعيين ‫ مشعل السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى، وحنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة ، وتمثل مجلس الشورى في السعودية هيئة استشارية تقدم توصيات لاعتمادها من مجلس الوزراء الذى يرأسه العاهل السعودى.

 

 


السعودية

مجلس الشورى السعودى

العاهل السعودى

الملك سلمان

اليوم السابع بلس

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