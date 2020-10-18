القهوة والشيكولاتة والكيوى تحتوى على مضادات الأكسدة لحمايتك من سرطان الثدى

كتبت أمل علام

بمناسبة الاحتفال بشهر التوعية بسرطان الثدى وهو شهر أكتوبر الوردى، تقدم الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة التشخيصية، والتداخلية بطب قصر العيني، وتقول : مضادات الأكسدة، لها دور مهم فى الحماية من سرطان الثدى، وتشير إلى أن الخلية في جسم الانسان تمر بمراحل، وفى النهاية يمكن أن تصل لمرحلة التلف، بعدها تصبح خلية سرطانية كامنة، وهذه الخلايا الكامنة، في ظروف معينه يمكنها أن تنشط وتكون السرطان.



مضادات الاكسدة بالقهوة

وقالت، تلعب مضادات الأكسدة دورا كبيرا في الحماية من السرطان، خاصة سرطان الثدي لأنها ببساطه تحمي الخلية من التلف، و تمنع الوصول إلى مرحلة أن تصبح خليه سرطانية، وهى موجوده في فيتامين A ، وفيتامين E ، وفيتامين C و فيتامين D ، ولكن تبقي المصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة أكثر أمانا وأفضل، لأن زيادة هذه الفيتامينات تسبب مشاكل معاكسة إذا زادت عن الحد إذا تم تناولها في صورة أدوية.



القهوة تحتوى على مضادات الاكسدة

ما أهم مضادات الأكسدة الطبيعية؟

تعتبر القهوة رقم واحد في احتوائها على مضادات الأكسدة، كما أن الشيكولاتة الداكنة أو السوداء، والخضروات الصليبية، مثل الكرنب، والقرنبيط، والكابوتشي، والخس، واللفت، والفجل، بالإضافة إلى بعض الفواكه مثل التوت، والكيوي، والتين، والفراولة.





الشيكولاتة الداكنة ومضادات الاكسدة

بعض الفيتامينات الهامة لصحه الثدى:

أولا: فيتامين"A

"..

يلعب دور هام في منع الترهل والمحافظة على صحه الجلد.

ثانيا: فيتامين C

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يعزز من انتاج الكولاجين وصحه الجلد.

ثالثا: فيتامين D

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محفز للمناعة وبالتالي يقلل من حدوث الاورام

رابعا: فيتامين E

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يحقق توازن بين تأثير هرمون الاستروجين و البروجستيرون على الثدي، ويقلل من حدوث الألياف والأكياس.

خامسا: الزنك..

يعتبر مضاد أكسدة جيد جدا يساهم في مكافحه حدوث الأورام.

سادسا: أوميجا 3..

تقليل الالتهاب وتقليل تأثير مركبات الاستروجين علي الثدي .