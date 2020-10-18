اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن توفير 10 آلاف و500 زى أزهرى و6242 عمامة للأئمة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:08 م
الأوقاف تعلن توفير 10 آلاف و500 زى أزهرى و6242 عمامة للأئمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري المناسب والإصدارات العلمية في مجال التجديد للأئمة ، وفرت وزارة الأوقاف 10 آلاف و500 زي أزهرى ، و6242 عمامة ، إضافة إلى توزيع 3629 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير، و11192 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

من ناحية أخرى اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد ، إيفاد الشيخ أحمد سعد عباس محيسن إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد المكاوى – أم درمان – السودان ، كما اعتمد وزير الأوقاف تجديد إيفاد الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن إمام وخطيب بأوقاف الوادي الجديد للعمل بمسجد الرحمن / الكالادي / هينارس/ مدريد / أسبانيا .

 

 


وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

اخبار الأوقاف

ائمه الأوقاف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

مرتضى منصور للمحكمة: مستقبل الزمالك بينهار وعندى نهائى لازم أكون جنب اللاعيبة

مرتضى منصور للمحكمة: مستقبل الزمالك بينهار وعندى نهائى لازم أكون جنب اللاعيبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة