اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أكتوبر 2020 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف تحمى طفلك من التقاط عدوى كورونا فى المدرسة ؟

السبت، 17 أكتوبر 2020 01:00 م
كيف تحمى طفلك من التقاط عدوى كورونا فى المدرسة ؟ دخول المدارس وكورونا
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بدء العام الدراسي الجديد يمكنكِ حماية طفلك من عدوى فيروس كورونا، باتباع طرق الوقاية من الفيروس التاجي، في هذا التقرير نتعرف على كيفية حماية طفلك من التقاط عدوى كورونا في المدرسة بهذه النصائح، التي يقدمها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC"، ومنها غسل اليدين وغيرها من النصائح.

كيف تحمى طفلك من التقاط عدوى كورونا فى المدرسة؟

5e5d648afee23d6ba0657033

غسل اليدين

اجعل طفلك يغسل يديه بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وشجع طفلك على فعل الشيء نفسه، إذا لم يتوفر الصابون والماء، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل علم طفلك تغطية سطح يديه بمطهر اليدين وفرك يديه معًا حتى يشعر بالجفاف إذا كان عمر طفلك أقل من 6 سنوات، فقم بالإشراف عليه عند استخدام معقم اليدين.

ارتداء الكمامة

تأكد من أن كل فرد في منزلك يرتدي قناعًا  وطفلك عندما يكون في المدرسة وعندما يكون بالقرب من أشخاص لا يعيشون في منزلك تأكد من أن طفلك يرتدي أقنعة بشكل صحيح وآمن.

قد يجد بعض الأطفال صعوبة في ارتداء الأقنعة إذا وجد طفلك صعوبة في ذلك، يمكنك التفكير في البدائل.

تجنب الاتصال الوثيق

تأكد من أن طفلك يبتعد مسافة 6 أقدام  (2 متر) على الأقل عن الأشخاص الآخرين الذين لا يعيشون معهم والأشخاص المرضى (مثل السعال والعطس).

 علم طفلك تغطية فمه أثناء السعال والعطس

عند السعال أو العطس، قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل وقم بالقاء المنديل في أقرب سلة قمامة واغسل يديك شجع طفلك وجميع أفراد الأسرة على فعل الشيء نفسه.

5e6145b7fee23d4e9c508102

أحضر طفلك لزيارات الطبيب

تعتبر الزيارات الروتينية لصحة الطفل وزيارات اللقاح ضرورية، حتى أثناء جائحة COVID-19.

اللقاحات

تعتبراللقاحات جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحة طفلك من خلال حمايته من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات هناك لقاحات فعالة لأمراض مثل الحصبة والأنفلونزا (الأنفلونزا) والسعال الديكي (السعال الديكي) وأمراض أخرى يمكن أن تنتقل من شخص لآخر على الرغم من عدم وجود لقاح حتى الآن للمساعدة في الحماية من COVID-19 ، يجب أن يتلقى طفلك جميع اللقاحات الموصى بها.

لقاح الأنفلونزا 
 

لقاح الإنفلونزا هوأفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا.

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق على لقاح الإنفلونزا كل عام بحلول نهاية أكتوبر.

يمكن أن يؤدي الحصول على لقاح الإنفلونزا إلى تقليل احتمالية إصابة طفلك بالمرض أو دخول المستشفى أووفاته بسبب الإنفلونزا إن حصولك أنت وعائلتك على لقاح الإنفلونزا سيساعد أيضًا في حماية الآخرين من حولك الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من الإنفلونزا ، مثل الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والحوامل والذين يعانون من حالات طبية معينة.

ساعد طفلك على البقاء نشطًا

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى تحسين الصحة البدنية والعقلية لطفلك تأكد من بقاء طفلك نشيطًا كل يوم أثناء اتخاذ الإجراءات الوقائية اليومية.


الاطفال وكورونا

كورونا

الاطفال

دخول المدارس وكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 17-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 17-10-2020

"الصحة " تؤكد 93.2 % نسب الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل

"الصحة " تؤكد 93.2 % نسب الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل

خالد صلاح لـ أسامة هيكل: كفاك تنظير دون بصمة لك لا فى الإعلام التقليدى أو التكنولوجي

خالد صلاح لـ أسامة هيكل: كفاك تنظير دون بصمة لك لا فى الإعلام التقليدى أو التكنولوجي

السيسى يوجه بالتوسع فى الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية

السيسى يوجه بالتوسع فى الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية

أمين عام الشيوخ : الفريق جلال هريدى يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا

أمين عام الشيوخ : الفريق جلال هريدى يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "ردع - 2020" بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "ردع - 2020" بالذخيرة الحية

محمد صلاح يدخل التاريخ ويسجل الهدف الـ100 مع ليفربول.. الفرعون المصرى يقود "الريدز" لتعادل مثير مع إيفرتون وينافس مبكرًا على لقب الهداف.. وبطل الدوري الإنجليزي يستعيد توازنه بعد كارثة أستون فيلا.. فيديو

محمد صلاح يدخل التاريخ ويسجل الهدف الـ100 مع ليفربول.. الفرعون المصرى يقود "الريدز" لتعادل مثير مع إيفرتون وينافس مبكرًا على لقب الهداف.. وبطل الدوري الإنجليزي يستعيد توازنه بعد كارثة أستون فيلا.. فيديو

محمد صلاح ثالث أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل لـ100 هدف.. فيديو

محمد صلاح ثالث أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل لـ100 هدف.. فيديو

أهداف مباراة إيفرتون ضد ليفربول 2-2 في الدوري الإنجليزي وهدف محمد صلاح

أهداف مباراة إيفرتون ضد ليفربول 2-2 في الدوري الإنجليزي وهدف محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح فى مباراة إيفرتون ضد ليفربول

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح فى مباراة إيفرتون ضد ليفربول

تعادل مثير 2-2 يحسم ديربي إيفرتون ضد ليفربول وصلاح يصل للمئوية.. فيديو

تعادل مثير 2-2 يحسم ديربي إيفرتون ضد ليفربول وصلاح يصل للمئوية.. فيديو

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والوداد الليلة فى دورى الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والوداد الليلة فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة