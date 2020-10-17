كتبت فاطمة خليل

مع بدء العام الدراسي الجديد يمكنكِ حماية طفلك من عدوى فيروس كورونا، باتباع طرق الوقاية من الفيروس التاجي، في هذا التقرير نتعرف على كيفية حماية طفلك من التقاط عدوى كورونا في المدرسة بهذه النصائح، التي يقدمها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC"، ومنها غسل اليدين وغيرها من النصائح.

كيف تحمى طفلك من التقاط عدوى كورونا فى المدرسة؟

غسل اليدين

اجعل طفلك يغسل يديه بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وشجع طفلك على فعل الشيء نفسه، إذا لم يتوفر الصابون والماء، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل علم طفلك تغطية سطح يديه بمطهر اليدين وفرك يديه معًا حتى يشعر بالجفاف إذا كان عمر طفلك أقل من 6 سنوات، فقم بالإشراف عليه عند استخدام معقم اليدين.

ارتداء الكمامة

تأكد من أن كل فرد في منزلك يرتدي قناعًا وطفلك عندما يكون في المدرسة وعندما يكون بالقرب من أشخاص لا يعيشون في منزلك تأكد من أن طفلك يرتدي أقنعة بشكل صحيح وآمن.

قد يجد بعض الأطفال صعوبة في ارتداء الأقنعة إذا وجد طفلك صعوبة في ذلك، يمكنك التفكير في البدائل.

تجنب الاتصال الوثيق

تأكد من أن طفلك يبتعد مسافة 6 أقدام (2 متر) على الأقل عن الأشخاص الآخرين الذين لا يعيشون معهم والأشخاص المرضى (مثل السعال والعطس).

علم طفلك تغطية فمه أثناء السعال والعطس

عند السعال أو العطس، قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل وقم بالقاء المنديل في أقرب سلة قمامة واغسل يديك شجع طفلك وجميع أفراد الأسرة على فعل الشيء نفسه.

أحضر طفلك لزيارات الطبيب

تعتبر الزيارات الروتينية لصحة الطفل وزيارات اللقاح ضرورية، حتى أثناء جائحة COVID-19.

اللقاحات

تعتبراللقاحات جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحة طفلك من خلال حمايته من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات هناك لقاحات فعالة لأمراض مثل الحصبة والأنفلونزا (الأنفلونزا) والسعال الديكي (السعال الديكي) وأمراض أخرى يمكن أن تنتقل من شخص لآخر على الرغم من عدم وجود لقاح حتى الآن للمساعدة في الحماية من COVID-19 ، يجب أن يتلقى طفلك جميع اللقاحات الموصى بها.

لقاح الأنفلونزا



لقاح الإنفلونزا هوأفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا.

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق على لقاح الإنفلونزا كل عام بحلول نهاية أكتوبر.

يمكن أن يؤدي الحصول على لقاح الإنفلونزا إلى تقليل احتمالية إصابة طفلك بالمرض أو دخول المستشفى أووفاته بسبب الإنفلونزا إن حصولك أنت وعائلتك على لقاح الإنفلونزا سيساعد أيضًا في حماية الآخرين من حولك الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من الإنفلونزا ، مثل الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والحوامل والذين يعانون من حالات طبية معينة.

ساعد طفلك على البقاء نشطًا

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى تحسين الصحة البدنية والعقلية لطفلك تأكد من بقاء طفلك نشيطًا كل يوم أثناء اتخاذ الإجراءات الوقائية اليومية.