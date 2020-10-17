اليوم السابع
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أمريكا تأمل فى الحصول على لقاحين لكورونا نهاية نوفمبر للسيطرة على الجائحة

السبت، 17 أكتوبر 2020 02:00 م
أمريكا تأمل فى الحصول على لقاحين لكورونا نهاية نوفمبر للسيطرة على الجائحة لقاحات كورونا
كتبت فاطمة خليل

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تتوقع شركتان أمريكيتان التقدم بطلب للحصول على موافقة طارئة على لقاحات كورونا بحلول أواخر نوفمبر، وذلك بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة 8 ملايين حالة مؤكدة وسط طفرة ثالثة لوباء فيروس كورونا، بحسب موقع "ميديكال".

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قالت شركة فايزر أمس الجمعة إنها تأمل في المضي قدمًا في لقاحها بعد توفر بيانات السلامة في الأسبوع الثالث من نوفمبر، بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر ويعني الإعلان أن الولايات المتحدة قد يكون لديها لقاحين جاهزين بحلول نهاية العام، حيث تهدف شركة مودرنا للتكنولوجيا الحيوية في ماساتشوستس إلى الحصول على إذن في 25 نوفمبر.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي ألبرت بورلا: " اسمحوا لي أن أكون واضحًا ، بافتراض وجود بيانات إيجابية، ستتقدم شركة فايزر بطلب للحصول على تصريح في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من تحقيق علامة السلامة في الأسبوع الثالث من نوفمبر".

وقد رفعت الأنباء أسهم الشركة بنسبة 2٪ في الولايات المتحدة لكن الخبراء يحذرون من أنه حتى في حالة الموافقة على اللقاحات، فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تصبح متاحة على نطاق واسع.

وعلى عكس اللقاحات ضد الأمراض الأخرى مثل الحصبة، يعتقد الخبراء أن لقاحات كورونا ، عندما تأتي ، لن تكون فعالة بنسبة 100٪.

بعد انخفاض الأرقام طوال فصل الصيف، وصلت البلاد إلى نقطة انعطاف في تفشي فيروس كورونا في الأسبوع الثاني من سبتمبر تقريبًا - بمتوسط ​​حالة يومية جديد يزيد عن 50 ألف وفقًا لآخر الأرقام ، والمسار تصاعدي.

الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم مع أكثر من ثمانية ملايين حالة و 218000 حالة وفاة ، وفقا لتتبع جامعة جونز هوبكنز.

لم تقترب الولايات المتحدة أبدًا من العودة إلى خط الأساس بعد الموجة الأولى في الربيع ، مما يعني أن الارتفاع الحالي يمكن أن يوصف بدقة أكبر تزايد ثالث في الحالات.

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وقال توماس تساي ، الجراح والباحث في السياسة الصحية بجامعة هارفارد ، إن هناك عدة عوامل وراء ارتفاع عدد الحالات - من قيد الاختبار في الغرب الأوسط إلى فشل السلطات في مراقبة إعادة فتح المطاعم والعودة للعمل مرة أخرى عند الضرورة.

في حين أن اللقاحات هي أداة مهمة ضد الفيروس، حذر الخبراء من أنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن التدابير السلوكية مثل الأقنعة والتباعد الاجتماعي للحد من انتقال العدوى.

قالت بريا سامباثكومار، طبيبة الأمراض المعدية والأستاذة في Mayo Clinic: "إنها أخبار سارة أنه سيكون هناك شيء آخر يمكن أن يساعد في منع انتقال COVID".

وأضافت: "لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر وفهم أن اللقاح ليس حل سحري".

أطلقت شركتا Pfizer و Moderna ، الممولتان من الحكومة الأمريكية ، المرحلة الثالثة من تجاربهما السريرية في نهاية شهر يوليو ، وكانا ينتجان جرعاتهما في نفس الوقت. ويهدفون إلى تقديم عشرات الملايين من الجرعات في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.

 


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