اليوم السابع
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لقاحات الالتهاب الرئوى قد تقلل الوفيات الناجمة عن COVID-19

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 07:00 م
لقاحات الالتهاب الرئوى قد تقلل الوفيات الناجمة عن COVID-19 لقاحات المكورات الرئوية قد تحمى من كورونا
كتبت إيناس البنا

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يهدد موسم الإنفلونزا السنوي بجعل وباء COVID-19 مميتًا بشكل مضاعف، ولكن يرجح الباحثون أنه حتى يصبح لقاح الفيروس التاجي جاهزًا، قد تقلل لقاحات الالتهاب الرئوي الوفيات الناجمة عن COVID-19

وهناك نوعان من اللقاحات، وهما لقاح المكورات الرئوية و لقاح المستدمية النزلية، حيث يمثلان حماية ضد الالتهابات الرئوية البكتيرية، حيث قد تعقد هذه البكتيريا كل من الإنفلونزا و COVID-19 ، وغالبًا ما تؤدي إلى الوفاة.

وكشف تقرير موقع " theconversation" ارتباط معدلات التطعيم ضد المكورات الرئوية بانخفاض حالات ووفيات COVID-19

لقاحات الالتهاب الرئوى
لقاحات الالتهاب الرئوى

 

ووفقا للإحصائيات، فقد تم جمع بعض البيانات حول معدلات التطعيم ضد الأنفلونزا وشلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والسل (BCG) والمكورات الرئوية والمستدمية النزلية من النوع B (Hib) وتم ربطتها بمعدلات حالات COVID-19 ومعدلات الوفيات في 24 دولة شهدت تفشي COVID-19 في نفس الوقت تقريبًا.

وجد أن لقاحات المكورات الرئوية هي الوحيدة التي توفر حماية ذات دلالة إحصائية ضد COVID-19. دول مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرازيل وبيرو وشيلي التي لديها أعلى معدلات COVID-19 لكل مليون لديها أفقر معدلات التطعيم ضد المكورات الرئوية بين الرضع والبالغين.

والدول التي لديها أدنى معدلات COVID-19 - اليابان وكوريا والدنمارك وأستراليا ونيوزيلندا - لديها أعلى معدلات التطعيم ضد المكورات الرئوية بين الرضع والبالغين.

أفادت دراسة ما قبل الطباعة الحديثة (لم تتم مراجعتها بعد) من الباحثين في Mayo Clinic أيضًا بوجود ارتباطات قوية جدًا بين لقاح المكورات الرئوية والحماية من COVID-19 هذا صحيح بشكل خاص بين مرضى الأقليات الذين يتحملون وطأة جائحة الفيروس التاجي.

وعلى الرغم من أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC توصي جميع الرضع وبعض البالغين المعرضين لمخاطر عالية بالتطعيم ضد المستدمية النزلية من النوع ب (Hib) ، إلا أن 80.7٪ فقط من الأطفال في الولايات المتحدة وعدد قليل من البالغين المعرضين للخطر من الناحية المناعية حصلوا على التطعيم.

كيف يقي التطعيم ضد المكورات الرئوية من COVID-19
 

الحماية من مرض COVID-19 الخطير عن طريق لقاح المكورات الرئوية أمر منطقي لعدة أسباب،  أولاً ، كشفت الدراسات الحديثة أن غالبية مرضى COVID-19 في المستشفيات ، وفي بعض الدراسات تقريبًا ، مصابون بالمكورات العقدية ، التي تسبب الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية أو المستدمية النزلية أو غيرها من البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي، لذا يجب أن تحمي لقاحات المكورات الرئوية والمستدمية النزلية مرضى فيروس كورونا من هذه العدوى وبالتالي تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي الخطير.

ووجدت أيضًا أن لقاحات المكورات الرئوية ، والمستدمية النزلية ، وربما لقاحات الحصبة الألمانية قد تمنح حماية خاصة ضد فيروس SARS-CoV-2 الذي يسبب COVID-19 عن طريق "التقليد الجزيئي".


لقاحات المكورات الرئوية

عدوى CoV

2

عدوى فيروسية

الالتهاب الرئوي

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