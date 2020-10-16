الصحة العالمية: مليار شخص حول العالم مصابون بارتفاع ضغط الدم

كتبت أمل علام

كشف بيان من منظمة الصحة العالمية عن وجود أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو سبب رئيسى لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة فى جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة، فى بيان لها اليوم، يتم الشعور بعبء ارتفاع ضغط الدم بشكل غير متناسب فى البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يوجد ثلثى الحالات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عوامل الخطر المتزايدة لدى هؤلاء السكان في العقود الأخيرة. علاوة على ذلك، ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون اصابتهم بارتفاع ضغط الدم، مما يعرضهم لخطر المضاعفات الطبية التي يمكن تجنبها والموت.

ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ضغط الدم المرتفع، هو حالة ترتفع فيها الأوعية الدموية الضغط باستمرار، ينقل الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم فى الأوعية، فى كل مرة ينبض فيها القلب، يضخ الدم في الأوعية، كلما زاد الضغط، زادت صعوبة ضخ القلب.

وأضافت المنظمة، يعد ارتفاع ضغط الدم حالة طبية خطيرة، ويمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والدماغ، والكلى، وأمراض أخرى، إنه سبب رئيسي للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني أكثر من 1 من كل 4 رجال، و1 من كل 5 نساء، أكثر من مليار شخص بهذه الحالة، يتم الشعور بعبء ارتفاع ضغط الدم بشكل غير متناسب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يوجد ثلثي الحالات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عوامل الخطر المتزايدة لدى هؤلاء السكان في العقود الأخيرة.