اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:45 م
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مرضى ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:00 م
مرضى ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرضى ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا
كتبت أمل علام

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كشفت وكالة تاس الروسية، أن الدراسات أظهرت أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يعانون من شكل أكثر خطورة من عدوى فيروس كورونا التاجى، وفقًا لما قاله سيرجي بويتسوف، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض القلب، ورئيس أطباء القلب بوزارة الصحة الروسية.

خفقان القلب
مرضى ارتفاع ضغط الدم معرضين للاصابة بفيروس كورونا 

وأضاف: هناك دراسات محددة تؤكد أن هناك ارتباط إلى حد كبير بحقيقة أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، معرضين بشكل أكبر لمضاعفات فيروس كورونا، وأن 40 % من السكان البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وكلما تقدم الشخص في السن، زادت احتمالية ظهور ارتفاع ضغط الدم، كما يعاني 90% من الأشخاص في سن 80 عامًا من ارتفاع ضغط الدم.

وبطبيعة الحال كلما تقدم الشخص في السن زادت خطورة الإصابة بفيروس كورونا، خاصة إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأصبح ارتفاع ضغط الدم في الوقت نفسه عاملاً أساسيا لإمكانية الإصابة بالفيروس.

وأضافت وكالة تاس الروسية، حتى الآن، تم تأكيد 1.109.595 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، مع تعافي 911.973 ألف مريضًا من فيروس كورونا، وتشير أحدث البيانات الروسية إلى وفاة 19.489 ألف حالة وفاة على مستوى البلاد، في وقت سابق، أنشأت الحكومة الروسية خطًا ساخنًا للإنترنت لاطلاع الجمهور على حالة فيروس كورونا.


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