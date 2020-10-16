أعراض التهاب المسالك البولية تختلف حسب السبب ومنها ألم الظهر

كتبت فاطمة خليل

تحدث عدوى التهاب المسالك البولية عندما يصاب جزء أو أجزاء الجهاز البولي (الكلى أو الحالب أو المثانة أو الإحليل) بمسببات الأمراض (البكتيريا في أغلب الأحيان) تحدث عدوى المسالك البولية بشكل شائع عند الإناث؛ حوالي 50 ٪ من جميع الإناث يصبن بعدوى المسالك البولية خلال حياتهن العديد من التهابات المسالك البولية ليست خطيرة، ولكن إذا وصلت العدوى إلى الكلى، يمكن أن يحدث مرض خطير ، وحتى الموت، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب المسالك البولية، بحسب موقع "on health".

اعراض التهاب المسالك البولية



أعراض التهاب المسالك البولية بسبب المثانة



أعراض التهاب المسالك البولية عديدة والتهابات المثانة هي النوع الأكثر شيوعًا من عدوى المسالك البولية قد يكون لدى بعض الأفراد أعراض قليلة أو معدومة؛ ومع ذلك ، فإن الأعراض المعتادة تشمل عسر البول (ألم أو حرقة أثناء التبول)، وألم أسفل البطن أو بول معكر أو رائحة كريهة أو غير عادية.

أعراض التهاب المسالك البولية بسبب عدوى الكلى



بعض التهابات المثانة لا تحل وتزداد سوءًا مع انتقال مسببات الأمراض (رجوعًا) إلى الحالبين إلى الكلى قد تشمل الأعراض تلك المذكورة في التهابات المثانة على الشريحة السابقة ، ولكنها غالبًا ما تتضمن أعراضًا أخرى مثل ألم أسفل الظهر (ألم الخاصرة في أحد الجانبين أو كلاهما) والحمى والقشعريرة والغثيان و / أو القيء.

على الرغم من أن عدوى المثانة ليست حالة طبية طارئة ، فإن الأفراد التاليين لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمضاعفات المسالك البولية مثل انتشار العدوى إلى الكلى أو في أي مكان آخر من الجسم:

-النساء الحوامل

-مرضى السكري

-الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الكلى مثل حصوات الكلى أو انسدادها

-كبار السن

-المرضى الذين يعانون من نقص المناعة

-الرجال الذين يعانون من تضخم البروستاتا

-الأشخاص الذين يعانون من احتباس البول و / أو القسطرة

اسباب التهاب المسالك البولية



تبدأ الغالبية العظمى من عدوى المسالك البولية عندما تصل مسببات الأمراض (عادة بكتيريا مثل الإشريكية القولونية) إلى مجرى البول ثم تنتقل (رجعيًا) إلى مجرى البول إلى المثانة. عادة ما يكون البول عقيمًا حتى يصل إلى مجرى البول البعيد. لدى النساء مجرى البول القصير مقارنة بالرجال ، ويعتقد معظم الأطباء أن الإحليل الأقصر هو السبب الرئيسي وراء إصابة النساء بعدوى المسالك البولية أكثر من الرجال.