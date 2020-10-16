اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أكتوبر 2020 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أعراض التهاب المسالك البولية تختلف حسب السبب ومنها ألم الظهر

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 04:00 ص
أعراض التهاب المسالك البولية تختلف حسب السبب ومنها ألم الظهر اعراض التهاب المسالك البولية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث عدوى التهاب المسالك البولية  عندما يصاب جزء أو أجزاء الجهاز البولي (الكلى أو الحالب أو المثانة أو الإحليل) بمسببات الأمراض (البكتيريا في أغلب الأحيان) تحدث عدوى المسالك البولية بشكل شائع عند الإناث؛ حوالي 50 ٪ من جميع الإناث يصبن بعدوى المسالك البولية خلال حياتهن العديد من التهابات المسالك البولية ليست خطيرة، ولكن إذا وصلت العدوى إلى الكلى، يمكن أن يحدث مرض خطير ، وحتى الموت، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب المسالك البولية، بحسب موقع "on health".

اعراض التهاب المسالك البولية
 

أعراض التهاب المسالك البولية بسبب المثانة
 

أعراض التهاب المسالك البولية عديدة والتهابات المثانة هي النوع الأكثر شيوعًا من عدوى المسالك البولية قد يكون لدى بعض الأفراد أعراض قليلة أو معدومة؛ ومع ذلك ، فإن الأعراض المعتادة تشمل عسر البول (ألم أو حرقة أثناء التبول)، وألم أسفل البطن أو بول معكر أو رائحة كريهة أو غير عادية.

أعراض التهاب المسالك البولية بسبب عدوى الكلى
 

بعض التهابات المثانة لا تحل وتزداد سوءًا مع انتقال مسببات الأمراض (رجوعًا) إلى الحالبين إلى الكلى قد تشمل الأعراض تلك المذكورة في التهابات المثانة على الشريحة السابقة ، ولكنها غالبًا ما تتضمن أعراضًا أخرى مثل ألم أسفل الظهر (ألم الخاصرة في أحد الجانبين أو كلاهما) والحمى والقشعريرة والغثيان و / أو القيء.

على الرغم من أن عدوى المثانة ليست حالة طبية طارئة ، فإن الأفراد التاليين لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمضاعفات المسالك البولية مثل انتشار العدوى إلى الكلى أو في أي مكان آخر من الجسم:

-النساء الحوامل

-مرضى السكري

-الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الكلى مثل حصوات الكلى أو انسدادها

-كبار السن

-المرضى الذين يعانون من نقص المناعة

-الرجال الذين يعانون من تضخم البروستاتا

-الأشخاص الذين يعانون من احتباس البول و / أو القسطرة

اسباب التهاب المسالك البولية
 

تبدأ الغالبية العظمى من عدوى المسالك البولية عندما تصل مسببات الأمراض (عادة بكتيريا مثل الإشريكية القولونية) إلى مجرى البول ثم تنتقل (رجعيًا) إلى مجرى البول إلى المثانة. عادة ما يكون البول عقيمًا حتى يصل إلى مجرى البول البعيد. لدى النساء مجرى البول القصير مقارنة بالرجال ، ويعتقد معظم الأطباء أن الإحليل الأقصر هو السبب الرئيسي وراء إصابة النساء بعدوى المسالك البولية أكثر من الرجال.


اعراض التهاب المسالك البولية

التهاب المسالك البولية

اعراض عدوى المسالك البولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم العالمى للفتاة.. مشكلات صحية تتعرض لها الإناث.. معدلات مرتفعة من القلق والاكتئاب بسبب الهرمونات.. والتهاب المسالك البولية والمثانة نتيجة الحمل والولادة.. والختان يعرض الفتيات للألم النفسى والأضرار الجسدية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:00 م

اقتراب الانتهاء من مجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية استعدادًا لانطلاق التأمين الصحى الشامل.. المنظومة تبدأ فى 16 وحدة ومركز طبى و4 مستشفيات بالمحافظة قريبًا.. صور

الخميس، 17 سبتمبر 2020 08:00 م

قسم المسالك البولية بـ"طب طنطا" يكرم رئيس الجامعة لبلوغه سن المعاش

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 04:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم ينفى أول شائعات العام الدراسى لا صحة لإلغاء امتحانات النقل

وزير التعليم ينفى أول شائعات العام الدراسى لا صحة لإلغاء امتحانات النقل

مصرع 3 أشقاء غرقا وإنقاذ الأب والأم فى حادث سقوط سيارة بترعة السويس

مصرع 3 أشقاء غرقا وإنقاذ الأب والأم فى حادث سقوط سيارة بترعة السويس

الحماية المدنية تنقذ "قطة" عالقة فى كوبرى الفنجرى بحدائق القبة.. صور

الحماية المدنية تنقذ "قطة" عالقة فى كوبرى الفنجرى بحدائق القبة.. صور

دار الافتاء تعلن الأحد أول أيام شهر ربيع الأول والمولد النبوى 29 أكتوبر

دار الافتاء تعلن الأحد أول أيام شهر ربيع الأول والمولد النبوى 29 أكتوبر

أصحاب المشاريع الصغيرة .. كيف تحقق حلمك وتبلغ القمة فى كاركاتير صحيفة سعودية

أصحاب المشاريع الصغيرة .. كيف تحقق حلمك وتبلغ القمة فى كاركاتير صحيفة سعودية

مقتل 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية .. صور

مقتل 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية .. صور

شاب يستعين بـ5 أشخاص ويدعى اختطافه للانتقام من خصومه فى أوسيم

شاب يستعين بـ5 أشخاص ويدعى اختطافه للانتقام من خصومه فى أوسيم

اليونسكو تؤكد الركود ضرب جميع الأسواق بسبب كورونا ما عدا تجارة الآثار

اليونسكو تؤكد الركود ضرب جميع الأسواق بسبب كورونا ما عدا تجارة الآثار

كورونا يضرب الكرة المغربية قبل نصف نهائى أفريقيا.. حالات إيجابية بصفوف الوداد.. إصابات بالجملة فى حسنية أغادير وحورويا منافس بيراميدز.. 4 فى منتخب المحليين.. وموقع مغربى يعلن إصابة ساسى نجم الزمالك بالفيروس

كورونا يضرب الكرة المغربية قبل نصف نهائى أفريقيا.. حالات إيجابية بصفوف الوداد.. إصابات بالجملة فى حسنية أغادير وحورويا منافس بيراميدز.. 4 فى منتخب المحليين.. وموقع مغربى يعلن إصابة ساسى نجم الزمالك بالفيروس

هولندا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا بـ 8 آلاف حالة في يوم واحد

هولندا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا بـ 8 آلاف حالة في يوم واحد

الاتفاق السعودى يعلن ضم وليد أزارو مهاجم الأهلي حتى 2022

الاتفاق السعودى يعلن ضم وليد أزارو مهاجم الأهلي حتى 2022

تحدى إنجازات السيسي فى 3 دقائق.. شوبير: الرياضة تعيش أزهى عصورها.. فيديو

تحدى إنجازات السيسي فى 3 دقائق.. شوبير: الرياضة تعيش أزهى عصورها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة