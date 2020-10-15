اليوم السابع
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رئيس نقابة المناجم والمحاجر يطالب بخفض سعر الغاز لدعم الصناعة الوطنية

الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:00 ص
رئيس نقابة المناجم والمحاجر يطالب بخفض سعر الغاز لدعم الصناعة الوطنية محمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات
كتب عبد الحليم سالم

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طالب محمد سمارة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات بضرورة بحث الحكومة خفض سعر غاز المصانع بما يساهم بشكل مباشر فى دعم الصناعة الوطنية وفى المساهمة فى تطوير كافة الشركات الصناعية خاصة الشركات كثيفة استهلاك الطاقة ولا سيما الغاز الطبيعى.

أضاف محمد سمارة لـ" اليوم السابع" أن الشركات تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بقيمة 4.5 دولار فى حين تحصل عليها الشركات المنافسة فى الدول الأخرى بنصف هذا السعر وأحيانا أقل من النصف أو يزيد قليلا طبقا للسعر العالمى للغاز حيث أن الشركات تحصل عليه بالسعر العالمى.

أوضح أن هذا الأمر يزيد من قدرة الشركات العالمية، عكس شركاتنا التى تحتاج إلى فض سعر الغاز لعدة أسباب، منها خفض تكلفة المنتج النهائى، مما يترتب عليه زيادة التصدير وزيادة الإنتاج المحلة بالإضافة إلى زيادة تنافسية منتجات مصر فى الخارج.

وحول أبرز القطاعات التى ستستفيد من قرار خفض الغاز، أشار رئيس نقابة المناجم والمحاجر إنها قطاعات الصلب والمعادن والأسمدة ومواد البناء خاصة السيراميك، بجانب الاسمنت والبتروكيماويات.

جدير بالذكر أن الصناع يطالبون بالنزول لسعر المليون وحدة حرارية لـ3 دولارات كمرحلة أولى، ثم ربط السعر بالسعر العالمى كمرحلة ثانية.


خفض سعر الغاز

نقابة المناجم والمحاجر

محمد سمارة

اتحاد العمال

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