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إيفانكا ترامب تستعرض مهارتها فى عمل البيتزا بولاية جورجيا.. صور

الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:11 ص
إيفانكا ترامب تستعرض مهارتها فى عمل البيتزا بولاية جورجيا.. صور إيفانكا ترامب
كتب هيثم سلامة

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ظهرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكى، ومستشاره البيت الأبيض خلال زيارتها تقوم بإعداد بيتزا، حيث تعلمت رمى العجينة، موضحة أن تتم حماية 1.5 مليون وظيفة فى ولاية جورجيا خلال الفترة الأخيرة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكتبت إيفانكا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر:" تتم حماية 1.5 مليون وظيفة فى ولاية جورجيا من خلال برنامج حماية الرواتب الخاص بالرئيس الذى يساعد على إبقاء 174 ألف شركة، مثل بيتزا باى فوسكوس تبقى مفتوحة ".

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب

وأضافت:" شكرًا للمالكين ديفيد ومايك لتعليمي كيفية رمي عجينة البيتزا وعمل فطيرة لذيذة".

إيفانكا ترامب تستعرض مهارتها فى عمل البيتزا
إيفانكا ترامب تستعرض مهارتها فى عمل البيتزا

وكان احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيد ميلاد حفيده جوزيف ابن ايفانكا ترامب، مستشارته في البيت الأبيض، حيث شارك ترامب ، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لـ إيفانكا ترامب وأبنائها مع زوجها معلقا عليها :"عيد ميلاد سعيد جوزيف".

صورة أخرى لإيفانكا ترامب
صورة أخرى لإيفانكا ترامب

كما احتفلت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، بالذكرى السابعة لميلاد نجلها جوزيف، قائلة: "احتفلنا فى الصباح الباكر بجوزيف، 7 سنوات من أسعد الذكريات".

وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"عيد ميلاد سعيد يا جوزيف! نحن نحبك كثيرًا، ولا نعرف ماذا كنا سنفعل بدونك! احتفالنا في الصباح الباكر بجوزيف، يعكس 7 سنوات من أسعد الذكريات".


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