ترامب يحتفل بعيد ميلاد حفيده "جوزيف " بصورة عائلية

كتب محمد سعودي

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيد ميلاد حفيده جوزيف ابن ايفانكا ترامب، مستشارته في البيت الأبيض، حيث شارك ترامب ، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لـ إيفانكا ترامب وأبنائها مع زوجها معلقا عليها :"عيد ميلاد سعيد جوزيف".



ترامب ينشر صورة عبر انستجرام

كما احتفلت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، بالذكرى السابعة لميلاد نجلها جوزيف، قائلة: "احتفلنا فى الصباح الباكر بجوزيف، 7 سنوات من أسعد الذكريات".



إيفانكا ترامب مع أسرتها

وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"عيد ميلاد سعيد يا جوزيف! نحن نحبك كثيرًا، ولا نعرف ماذا كنا سنفعل بدونك! احتفالنا في الصباح الباكر بجوزيف، يعكس 7 سنوات من أسعد الذكريات".

من ناحية أخرى، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة من الكمامات على مؤيديه اصطحبها معه في أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظهر ترامب أمام الكاميرات في لحظة دخوله وسط أنصاره بولاية فلوريد وهو في حالة صحية جيدة ويحمل كمامات في يده، وبدأ في إلقائها على حشد من ناخبيه.

ورقص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنغام الموسيقى، فى أول تجمع انتخابي له، بعد إعلان علاجه من فيروس كورونا، وسط أنصاره بولاية فلوريدا، حيث استئناف حملته الانتخابية من الولاية، وذلك بعد إعلان طبيب البيت الأبيض أن فحوصات الرئيس جاءت سلبية.