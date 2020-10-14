اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يحتفل بعيد ميلاد حفيده "جوزيف " بصورة عائلية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:27 م
ترامب يحتفل بعيد ميلاد حفيده "جوزيف " بصورة عائلية أسرة ايفانكا ترامب
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيد ميلاد حفيده جوزيف ابن ايفانكا ترامب، مستشارته في البيت الأبيض، حيث شارك ترامب ، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لـ إيفانكا ترامب وأبنائها مع زوجها معلقا عليها :"عيد ميلاد سعيد جوزيف".

ترامب ينشر صورة عبر انستجرام
ترامب ينشر صورة عبر انستجرام

 

كما احتفلت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، بالذكرى السابعة لميلاد نجلها جوزيف، قائلة: "احتفلنا فى الصباح الباكر بجوزيف، 7 سنوات من أسعد الذكريات". 

إيفانكا ترامب مع أسرتها
إيفانكا ترامب مع أسرتها

 

وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"عيد ميلاد سعيد يا جوزيف! نحن نحبك كثيرًا، ولا نعرف ماذا كنا سنفعل بدونك! احتفالنا في الصباح الباكر بجوزيف، يعكس 7 سنوات من أسعد الذكريات".

من ناحية أخرى، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة من الكمامات على مؤيديه اصطحبها معه في أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظهر ترامب أمام الكاميرات في لحظة دخوله وسط أنصاره بولاية فلوريد وهو في حالة صحية جيدة ويحمل كمامات في يده، وبدأ في إلقائها على حشد من ناخبيه.

ورقص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنغام الموسيقى، فى أول تجمع انتخابي له، بعد إعلان علاجه من فيروس كورونا، وسط أنصاره بولاية فلوريدا، حيث استئناف حملته الانتخابية من الولاية، وذلك بعد إعلان طبيب البيت الأبيض أن فحوصات الرئيس جاءت سلبية.

 


جوزيف ابن ايفانكا ترامب

ايفانكا ترامب

اخبار ايفانكا ترامب

صور ايفانكا ترامب

صور ترامب

صور جوزيف ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلاد نجلها جوزيف.. أكمل عامه السابع.. صورة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:06 م

إيفانكا ترامب تقود حملة والدها في أريزونا وسط الأطفال والعائلات.. صور

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:57 ص

مصادر أمريكية تؤكد تخطيط ترامب لسحب قواته من الصومال

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:09 م

حرب إعلانات فيس بوك تشعل سباق البيت الأبيض.. واشنطن بوست: ترامب تفوق مجددا على بايدن بولايات تمثل معارك انتخابية.. حملة الرئيس أنفقت حوالى 800 ألف دولار يوميا لمخاطبة الناخبين المترددين مقابل 621 دولارا لمنافسه

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:00 م

واشنطن بوست: تنافس قوى بين ترامب وبايدن على أصوات كبار السن

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

البابا توضروس: جميعنا يرى ما يحدث فى مصر من نهضة ويخرج شخص "يكسر المجاديف"

البابا توضروس: جميعنا يرى ما يحدث فى مصر من نهضة ويخرج شخص "يكسر المجاديف"

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة