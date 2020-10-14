وكيل مديرية الشباب بالشرقية يهنئ أشبال المحافظة الفائزين بنهائي أولمبياد الطفل 2020

الشرقية - فريق المحافظات

هنأ وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، اللاعبين الفائزين بنهائي أولمبياد الطفل المصرى 2020، وحصول 11 منهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة للرياضة، أنه تألق طلائع الشرقية فى المنافسات النهائية لأولمبياد الطفل المصرى 2020 والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة فى الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجارى .

وتمكن أشبال المحافظة من حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، فحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية كل من "عبد الرحمن أحمد خليل كاتا فردى حزام أسود ناشئين بنين، وملك محمد خطاب كاتا فردى حزام أزرق إلى بنى بنات".

وبالمركز الأول تايكوندو حصل كل من: فرح صبرى عبد الله (المشروع القومى للموهوبين) ميزان تحت 33 كيلو بنات، وميرال عبد السلام (المشروع القومى للموهوبين) ميزان تحت ٥٥ كيلو بنات.

وكذلك بالمركز الثانى حصل كل من اللاعبة "مروة أحمد فاروق، واللاعبة رضا مصطفى محمود تنس طاولة زوجى بنات"، (النادى الأهلى بفاقوس)، واللاعب حسام حسن عطية، كاتا فردى حزام أزرق إلى بنى بنين، اللاعب محمد حسنى محمد (المشروع القومى للموهوبين) ألعاب قوى عدو 100 م بنين .

وحصلت اللاعبة نهال عطية سالم (المشروع القومى للموهوبين) تايكوندو ميزان تحت 47 كيلو بنات المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وحصل بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية اللاعبة. شهد وائل فريد (م.ش كفر صقر)، ألعاب قوى وثب طويل بنات، اللاعبة جنة أيمن عبد السلام (المشروع القومى للموهوبين ) تنس طاولة فردى بنات.

أوضحت تغريد عبد السلام مسئول الرابط الإلكترونى بمديرية الشرقية، أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يهدف إعداد وتأهيل اللاعبين وفوزهم بالبطولات التى يشاركون بها مثلت حافزًا قويًا فى البدء بمرحلة جديدة لاكتشاف مواهب أكثر داخل المجتمع، والعمل على رعايتهم، تأهيلهم، وتدريبهم، وصقل موهبتهم، منوهًا إلى أهمية المشروع فى تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

اللاعبين الفائزين بنهائى أولمبياد الطفل المصرى 2020

اللاعبين الفائزين بنهائى أولمبياد الطفل المصرى 2020

اللاعبين الفائزين بنهائى أولمبياد الطفل المصرى 2020

اللاعبين الفائزين بنهائى أولمبياد الطفل المصرى 2020

اللاعبين الفائزين بنهائى أولمبياد الطفل المصرى 2020

اللاعبين الفائزين بنهائى أولمبياد الطفل المصرى 2020

اللاعبين الفائزين بنهائى أولمبياد الطفل المصرى 2020

اللاعبين الفائزين بنهائى أولمبياد الطفل المصرى 2020