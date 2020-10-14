اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:11 م
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وزير داخلية مالاوى السابق أمام القضاء لاتهامه بتزوير جوازات سفر

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:43 م
وزير داخلية مالاوى السابق أمام القضاء لاتهامه بتزوير جوازات سفر علم مالاوى
أ ش أ

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اتهم القضاء فى مالاوى وزير الداخلية السابق في البلاد أولادي موسى (55 عامًا) بإصدار جوازات سفر بشكل غير قانوني ومنح الجنسية لمواطني بوروندى بين عامي 2012 و2014، وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم /الأربعاء/، أنه تم توجيه لـ"موسى" تهمة إساءة استخدام المنصب العام والإخلال بالواجبات وتغيير المستندات بمزورة، كما فعل مسؤول الهجرة السابق "ديفيد كوانجانا".

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على المسؤولين عام 2017 من قبل قوة مكافحة الفساد في مالاوي بتهمة منح الجنسية بشكل غير قانوني لمواطني بوروندي، منوهًا بأن "موسى" قد يحبس لمدة 3 سنوات لإخلاله بالتزاماته وبالحبس لمدة 12 عامًا لإساءة استخدام المنصب العام وسيبقى في السجن حتى صدور الحكم غدًا.


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