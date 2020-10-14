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وزير الأوقاف يفتتح 5 مساجد بالسويس بمناسبة عيدها القومى الجمعة المقبل.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:49 م
وزير الأوقاف يفتتح 5 مساجد بالسويس بمناسبة عيدها القومى الجمعة المقبل.. صور إحدى المساجد المقرر افتتاحها بالسويس
كتب على عبد الرحمن

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يوم الجمعة المقبل 5 مساجد بالمحافظة، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) وعمارتها، ومشاركة لأبناء محافظة السويس الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة السويس، ومن المقرر أن يلتقى وزير الأوقاف ومحافظ السويس، بقيادات الدعوة بالمحافظة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن المساجد المقرر افتتاحها هي:"مسجد المصطفى، فى مدينة الملك عبد الله بحى عتاقة، ومسجد الدكتور أيمن هلال، العبور، حى الأربعين ، ومسجد المدينة المنورة، مدينة عدلى منصور بحى عتاقة، مسجد المدينة المنورة، حى فيصل، ومسجد حسن أبو شكيو – كبريت – المطار – حى الجناين"، مؤكدة أن هذه المساجد من بين 44 مسجدا تفتتحها الوزارة يوم الجمعة المقبلة فى عدد من المحافظات.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن عام 2020 نستطيع أن نقول عليه أنه عام عمارة المساجد حيث استطعنا استغلال ظروف فترة كورونا فى تكثيف أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بما أدى إلى نقلة نوعية هذا العام فى عمارة المساجد، وأنه فى شهرى سبتمبر وأكتوبر وحتى الجمعة المقبلة سيتم افتتاح 383 مسجد ومتوقع ختام الشهر افتتاح 400 مسجد وهو رقم غير مسبوق فى تاريخنا ولا فى أى دولة.

 

مسجد الدكتور أيمن هلال – العبور – حي الأربعين
مسجد الدكتور أيمن هلال – العبور – حي الأربعين

 

مسجد المدينة المنورة – مدينة عدلي منصور
مسجد المدينة المنورة – مدينة عدلي منصور

 

مسجد المدينة المنورة
مسجد المدينة المنورة

 

مسجد حسن
مسجد حسن

 

مسجد المصطفى
مسجد المصطفى

 


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