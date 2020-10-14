نائبا محافظا الفيوم والمنيا في ورشة عمل لتدريب وصقل مهارات التنفيذيين

واصل الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين، لصقل مهاراتهم، بمحاضرة عن منظومة المتغيرات المكانية، بحضور متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة. وأكد نائب محافظ الفيوم، أن الجميع يعمل من خلال منظومة متكاملة لتبادل العلوم والخبرات، لتوفير أفضل الخدمات للمواطن، ومتابعة التطور العلمى فى عصر التحول الرقمى ونظم المعلومات فى ظل المستحدثات العلمية الجديدة.
ومن جانبه، أوضح نائب محافظ المنيا ــ خلال محاضرته ــ أهمية التعرف على منظومة المتغيرات المكانية وأهدافها وفوائدها، فى ظل توجه الدولة لصد وترصد ومتابعة كافة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو التبوير أو التجريف أو الزراعة، لافتاً إلى أهمية حق الدولة فى الحفاظ على مقدراتها خدمة للأجيال القادمة.
وأضاف نائب محافظ المنيا أن منظومة المتغيرات المكانية بدأ العمل بها بالفعل بمحافظتى المنيا والقليوبية وجارى الإعداد للعمل بها بمحافظة الفيوم خلال الأسبوع القادم، موضحاً أن المنظومة تقوم برصد المتغيرات المكانية يومياً بما لا يسمح لأى متعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالمخالفة أو بالبناء داخل الكتل السكنية المستقرة أو تعلية دون ترخيص.
وتابع نائب محافظ المنيا بأن منظومة المتغيرات المكانية تعمل من خلال الأسلوب العلمى فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى والربط المعلوماتى وتوحيد قواعد البيانات، والعمل على ربط المنشأة بالشخص بواسطة الرقم القومى للمنشأة، كما تعمل المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات كمنظومة المعلومات الجغرافية وهيئة الاستشعار عن بعد والشبكة العامة للسلامة الموحدة.
كما استعرض تجربة محافظة المنيا والخرائط المعلوماتية التى تم إعدادها بواسطة منظومة المتغيرات المكانية، بهدف التأكيد على أن المنظومة تساعد على اتخاذ قرار علمى سليم حال مواجهة الأزمات.
وعقب المحاضرة استمع نائبا محافظا الفيوم والمنيا لتساؤلات الحضور واستفساراتهم ومقتراحاتهم، وتم الرد عليها بأسلوب علمى ومن خلال الخرائط المعلوماتية.
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