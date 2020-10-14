اليوم السابع
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خالد صلاح
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نائبا محافظا الفيوم والمنيا في ورشة عمل لتدريب وصقل مهارات التنفيذيين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:51 م
نائبا محافظا الفيوم والمنيا في ورشة عمل لتدريب وصقل مهارات التنفيذيين نائبا محافظا الفيوم والمنيا
الفيوم رباب الجالي

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واصل الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين، لصقل مهاراتهم، بمحاضرة عن منظومة المتغيرات المكانية، بحضور متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة. وأكد نائب محافظ الفيوم، أن الجميع يعمل من خلال منظومة متكاملة لتبادل العلوم والخبرات، لتوفير أفضل الخدمات للمواطن، ومتابعة التطور العلمى فى عصر التحول الرقمى ونظم المعلومات فى ظل المستحدثات العلمية الجديدة.

ومن جانبه، أوضح نائب محافظ المنيا ــ خلال محاضرته ــ أهمية التعرف على منظومة المتغيرات المكانية وأهدافها وفوائدها، فى ظل توجه الدولة لصد وترصد ومتابعة كافة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو التبوير أو التجريف أو الزراعة، لافتاً إلى أهمية حق الدولة فى الحفاظ على مقدراتها خدمة للأجيال القادمة.

وأضاف نائب محافظ المنيا أن منظومة المتغيرات المكانية بدأ العمل بها بالفعل بمحافظتى المنيا والقليوبية وجارى الإعداد للعمل بها بمحافظة الفيوم خلال الأسبوع القادم، موضحاً أن المنظومة تقوم برصد المتغيرات المكانية يومياً بما لا يسمح لأى متعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالمخالفة أو بالبناء داخل الكتل السكنية المستقرة أو تعلية دون ترخيص.

وتابع نائب محافظ المنيا بأن منظومة المتغيرات المكانية تعمل من خلال الأسلوب العلمى فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى والربط المعلوماتى وتوحيد قواعد البيانات، والعمل على ربط المنشأة بالشخص بواسطة الرقم القومى للمنشأة، كما تعمل المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات كمنظومة المعلومات الجغرافية وهيئة الاستشعار عن بعد والشبكة العامة للسلامة الموحدة.

كما استعرض تجربة محافظة المنيا والخرائط المعلوماتية التى تم إعدادها بواسطة منظومة المتغيرات المكانية، بهدف التأكيد على أن المنظومة تساعد على اتخاذ قرار علمى سليم حال مواجهة الأزمات.

وعقب المحاضرة استمع نائبا محافظا الفيوم والمنيا لتساؤلات الحضور واستفساراتهم ومقتراحاتهم، وتم الرد عليها بأسلوب علمى ومن خلال الخرائط المعلوماتية.


الفيوم

محافظة الفيوم

محافظة المنيا

تدريب التنفيذيين

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