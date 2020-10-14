اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميجان دوقة ساسكس تكشف سبب عدم استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعى

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:53 ص
ميجان دوقة ساسكس تكشف سبب عدم استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعى ميجان دوقة ساسكس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت ميجان دوقة ساسكس البريطانية إنها ليست لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "للحفاظ على نفسها" وليست لديها أي فكرة عما يقال عنها على الإنترنت، وتشن ميجان، التي غادرت مع زوجها الأمير هاري المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام لأسباب منها عداء وسائل الإعلام، حملة منذ شهور ضد آثار الأحاديث السلبية عبر الإنترنت.

وقالت ميجان لقمة أقوى نساء الجيل القادم التي نظمتها مجلة فورتشون "من أجل الحفاظ على نفسي، لم أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة جدا".

وأضافت "اتخذت قرارا شخصيا بعدم امتلاك أي حساب، لذلك لا أعرف ما يحدث، وهذا مفيد لي من نواح كثيرة". وقالت إنها أغلقت حساباتها الشخصية منذ سنوات وأن حساباتها التي كانت رسمية مع زوجها هاري على تويتر وإنستجرام يديرها آخرون.

ويعيش هاري وميجان الآن في جنوب كاليفورنيا بعد تنحيهما عن أدوارهما الملكية في مارس آذار لبناء حياة جديدة وتمويلها بأنفسهما.

 


ميجان

الأمير هارى

بريطانيا

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة