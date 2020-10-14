اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يُخرج الدفعة الثانية لبرنامج منظومة شكاوى المواطنين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:39 م
محافظ بنى سويف يُخرج الدفعة الثانية لبرنامج منظومة شكاوى المواطنين الجلسة الختامية
بنى سويف أيمن لطفى

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شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الجلسة الختامية للدفعة الثانية من الدورة التدريبية للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، والتى تضمنت استعراض مشروع التخرج للدفعة، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام.

قدمت المجموعة الحاصلة على التدريب مشروعا للتخرج من الدورة، والذى تضمن تصورا عمليا لتطوير منظومة شكاوى المواطنين، والذى ارتكز على توحيد الآليات ودعم منظومة عمل وإدارة الوسائل المتاحة لاستقبال الشكاوى، واقتراح تسهيلات نوعية تخدم المواطن وتسرع من إيجاد الحلول والبدائل الممكنة.

ومن جانبه أثنى محافظ بنى سويف على التصور الذى تضمنه مشروع التخرج، مؤكدا على دعمه للمقترحات التى تضمنها المشروع، مشيرا إلى أهمية التنسيق وتبادل الرؤى مع منظومة العمل الحالية، للوصول لأدق وأقرب تصور قابل للتنفيذ، بجانب وضع آليات وخطوات تطبيقه بما يضمن ويحقق الاستفادة من نقاط القوة وتلافى نقاط الضعف فى المنظومة الحالية للشكاوى وخدمة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه يجرى تنفيذ برنامج تدريبى الذى تنفذه المحافظة لتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى على العديد من المجالات والتخصصات والذى يتضمن محاضرات وورش عمل في: القانون، الإدارة المحلية، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، حيث قد تخريج الدفعتين الأولى والثانية، وجارى تدريب الدفعة الثالثة من البرنامج.

محافظ بنى سويف والدفعة الثانية
محافظ بنى سويف والدفعة الثانية

 


محافظ بنى سويف

مشروع تخرج

موظفى الديوان

تطوير منظومة شكاوى المواطنين

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