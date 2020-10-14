اليوم السابع
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محافظة الجيزة تراجع أعمال البناء للعقارات الصادر لها تراخيص سابقة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:50 م
محافظة الجيزة تراجع أعمال البناء للعقارات الصادر لها تراخيص سابقة اجتماع لجنة مناقشة ومراجعة أعمال البناء للعقارات بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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عقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة ورئيس اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقه، اجتماعا مع أعضاء اللجنة لمناقشة ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقه قبل قرار وزير التنمية المحلية رقم 218 / 2020 الخاص بإيقاف أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية وكذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة والتأكيد على مراجعه ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.
 
جاء الاجتماع تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بعدم السماح بأى نوع من أنواع المخالفات وأن يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وحضر الاجتماع كل من ممثلى الرقابة الإدارية ومديرية الأمن والمستشار العسكرى للمحافظة وممثلى جامعة القاهرة ونقابة المهندسين وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الاسكان ومديرية الأسكان بالمحافظة وإداره التخطيط العمرانى والمكتب الهندسى بالمحافظة.
 
كانت  محافظة الجيزة قد أعلنت أنه تنفيذا لتوصيات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تم السماح لاستئناف أعمال البناء على مستوى المحافظة لمن حصل على ترخيص بناء مسبقا قبل قرار إيقاف البناء والذى أصدره رئيس الوزراء قبل 6 أشهر، وذلك تحت إشراف لجان المتابعة بالأحياء للتأكد من البناء وفق القرار الجديد، وعدم السماح ببناء أكثر من 4 أدوار بشكل مؤقت حتى يتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء.
 
وأعلنت محافظة الجيزة مؤخرا عن الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجى العام لـ 13 قرية تابعة لمراكز كرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية، شملت قرى: "منديشة ، القبالة، العجوز، الزبو، عزبة ماوود، عزبة الجزائر، عين القصر، الريس، القصر، الحارة" وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية وقرى "كفر حكيم، كومبرة" بنطاق مركز كرداسة وقرية "غمازة الكبرى" بنطاق مركز ومدينة الصف وكذا قرية "البرمبل" بنطاق مركز ومدينة أطفيح.

الجيزة

تراخيص البناء

تراخيص المباني

محافظة الجيزة

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