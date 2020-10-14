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عمومية سيجوارت تقرر استمرار الشركة رغم تخطى الخسائر رأس المال وفقا للقانون

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:00 م
عمومية سيجوارت تقرر استمرار الشركة رغم تخطى الخسائر رأس المال وفقا للقانون عماد الدين مصطفى وزاهر أبو اليزيد وفاروق هنداوى فى الجمعية
كتب عبد الحليم سالم

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات  الكيماوية، استمرار شركة سيجوارت  برغم تخطى الخسائر المرحلة نصف رأس المال وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 38 من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

جاء ذلك اليوم خلال أعمال الجمعية العادية وغير العادية لشركة "سيجوارت" الشركة المصرية للمواسير المنتجات الاسمنتية  ،برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبحضور وليد الرشيد نائب رئيس مجلس الإدارة  ،وأعضاء المجلس وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ؛ لاعتماد ميزانية العام المالى 2019-2020.

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اللواء على صبرى وخالد الغزالى وعماد حمدى أعضاء المجلس 

في بداية أعمال الجمعية استعرض المهندس فاروق هنداوى  ،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتائج أعمال العام المالى الماضى ، وما تحقق سواء في المصنع الجديد أو فيما يتعلق بتكهين المصنع القديم والتأثيرات على منتجات الشركة وعلى الصناعة .

أوضح فاروق هنداوى أن صافى المبيعات بلغت نحو 133.6 مليون جنيه ، فيما بلغت الخسائر نحو 63.92 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 111.66 مليون جنيه  ،لافتا انه تم وقف بعض خطوط الإنتاج  لعدم جدواها الاقتصادية  ، منها مصنع الفخار ومعدات الطوب المقاوم للأحماض نظرا لعدم وجود طلبات عليها من السوق  كما تم بيع مصنع الطوب الاسمنتى ومصنع الكاوتش والاعمدة الخرسانية .

 في الوقت الذى تم  إضافة النشاط العقارى للنظام الاساسى للشركة للاستفاة من الأراضى .

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جانب من اعضاء مجلس الادارة 

أشار ان الشركة بصدد التوسع في تصنيع فلنكات السكة الحديد الفترة المقبلة حيث تستهدف تصنعي 500 ألف فلكنة في ظل التوسعات في هذا القطاع الحيوى في مصر.

وقررت الجمعية العامة تفويض رئيس الشركة القابضة ورئيس الجمعيات في إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا لتعديلات القانون مع تعديل النظام الأساسى للشركة والرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والاستغلال الامثل للاصول.


شركة سيجوارت

عمومية شركة سيجوارت

قطاع الاعمال العام

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