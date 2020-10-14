اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تدرج أدوية كورونا فى قائمة العلاجات الضرورية للحياة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:44 م
روسيا تدرج أدوية كورونا فى قائمة العلاجات الضرورية للحياة لقاح كورونا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، إنه تم إدراج أدوية علاج عدوى فيروس كورونا المستجد، في قائمة الأدوية الأساسية الضرورية للحياة.

وأضاف الوزير، في اجتماع عبر الإنترنت للجنة الرعاية الصحية بمجلس الدوما: ​​"أريد أن أقول إنه تم التوقيع على مرسوم حكومي لتوسيع قائمة الأدوية الحيوية والأساسية. ويشمل ذلك الأدوية المتعلقة بعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد".

وأوضح موراشكو، أن الحديث يدور في المقام الأول، عن دواء "فافيبيرافير" الخاص بعلاج كوفيد-19. وذكر الوزير، أنه سيتم تسجيل أقصى سعر له بعد الاتفاق مع الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار.

 
 

 


كورونا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا يعني توقف تجارب جونسون آند جونسون للقاح كورونا فى نشرة اليوم السابع

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:59 م

توقف تجارب لقاح كورونا من جونسون واسترازينيكا يضع العلماء فى مأزق بعد فشلهم للتوصل لتطعيم يقضى على الوباء.. جونسون تعلن مؤخرا عن مرض أحد المشاركين.. والعالم يتجه للعلاج بالأجسام المضادة بعد نجاحه فى علاج ترامب

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:00 م

شركة فرنسية تتعهد بإطلاق لقاح كورونا قبل نتائج المرحلة الـ3 حال ثبوت فاعليته

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:46 ص

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 180 دولة انضمت لجهود تمويل لقاح كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سامح الصريطى يروى لـ تليفزيون اليوم السابع كواليس علاقته بالراحل محمود ياسين

سامح الصريطى يروى لـ تليفزيون اليوم السابع كواليس علاقته بالراحل محمود ياسين

غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

رسائل كلينتون المسربة تكشف دور إدارة أوباما فى استخدام الإخوان لنشر الفوضى

رسائل كلينتون المسربة تكشف دور إدارة أوباما فى استخدام الإخوان لنشر الفوضى

جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر ودفنه بمقابر طريق الفيوم غدا

جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر ودفنه بمقابر طريق الفيوم غدا

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب

التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة