جارديان: الديمقراطيون فشلوا فى الضغط على مرشحة ترامب للمحكمة العليا بـ الشيوخ

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه فى اليوم الثانى لجلسات الاستماع أمام اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ، ضغط الديمقراطيون على المرشحة للمحكمة العليا إيمى كونى باريت بشأن الرعاية الصحية وقانون الانتخابات وحقوق الإجهاض - ولم يحققوا نجاحًا يذكر.

وتهربت المرشحة الثالثة لدونالد ترامب لأعلى محكمة من الأسئلة حول كيفية حكمها فى الطعن فى قانون الرعاية الميسرة (ACA)، إذا كانت تنحى نفسها عن أى دعوى قضائية تتعلق بالانتخابات الرئاسية ؛ وما إذا كانت ستصوت لإلغاء حكم عام 1973 التاريخى رو ضد وايد ، والذى جعل الإجهاض قانونيًا.

وجادلت باريت بأنها ليست ناقدة، مستشهدة بملاحظات القاضية إيلينا كاجان والراحلة روث بادر جينسبيرج فى قولها إنه بعيدا عن مراجعة قضية معينة، وظيفتها ليست الإعراب عن موقفها الشخصى.

ونقلت باريت عن جينسبيرج قولها "لا تلميحات ولا مراجعات ولا توقعات" بعد أن سألتها سناتور كاليفورنيا ديان فاينستين عن الكيفية التى يمكن أن تحكم بها الطعن فى شرعية الإجهاض.

وأوضحت الصحيفة أن باريت كاثوليكية متدينة تم فحص تصريحاتها وانتماءاتها السابقة عن كثب من قبل الديمقراطيين ووسائل الإعلام. قال ترامب إن إسقاط قضية رو ضد وايد سيكون "ممكنًا" مع وجود باريت فى المحكمة.

فى نقطة أخرى من جلسة الثلاثاء، استشهدت باريت بكاجان فى قولها إنها لن تعطى "رأيها بالموافقة أو النفى " على أى حكم افتراضي.

تركزت معظم استجوابات الديمقراطيين على قانون الرعاية الصحية، المعروف شعبياً باسم أوباماكير ، وكيف أن قرار المحكمة العليا بإلغاء القانون سيحرم ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بعد أسبوع من يوم الانتخابات. يرى الديموقراطيون أن حماية القانون تكتيك انتخابى مثمر، بعد أن ركزوا عليه فى منتصف المدة لعام 2018، عندما استعادوا مجلس النواب.

وقالت باريت إنها لم تكن معادية للقانون، أو حتى الإجهاض أو حقوق المثليين، وهى منطقة أخرى تثير قلق التقدميين حيث يبدو أن المحكمة تميل إلى أغلبية محافظة 6-3، قالت باريت إنها كانت تركز ببساطة على دعم القانون.

وقالت باريت: "أنا لست معادية لقانون الرعاية الصحية. أنا أطبق القانون وأتبع القانون، أنتم تصنعون السياسة "، عند سؤالها عن حقوق المثليين، قالت باريت: "لن أميز على أساس الميول الجنسية."

يشير اختيارها للكلمات بشكل واضح إلى أن الجنس هو اختيار. ولكن وسط التدقيق فى ماضى باريت، فى غضون ذلك، تم الإبلاغ عن أنها كانت فى مدرسة تعارض بشكل صريح الزواج من نفس الجنس.