تويتر يحجب حسابات أمريكيين من أصل إفريقى مؤيدين لترامب بسبب البريد العشوائى

حجب موقع "تويتر" مجموعة من الحسابات بسبب البريد العشوائي والتلاعب، يؤكد أصحابها أنهم من الأمريكيين الأفارقة المؤيدين للرئيس دونالد ترامب وحملته، وقال المتحدث باسم الشركة بحسب " روسيا اليوم"، إن "تويتر" تحقق في نشاط هذه الحسابات وقد تعلق حسابات أخرى مماثلة إذا تبين أنها تنتهك سياساتنا.
تويتر يحجب حسابات أمريكيين من أصل إفريقى مؤيدين لترامب بسبب البريد العشوائىالأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:04 ص
تويتر
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