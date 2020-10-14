اليوم السابع
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تويتر يحجب حسابات أمريكيين من أصل إفريقى مؤيدين لترامب بسبب البريد العشوائى

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:04 ص
تويتر يحجب حسابات أمريكيين من أصل إفريقى مؤيدين لترامب بسبب البريد العشوائى تويتر
وكالات

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حجب موقع "تويتر" مجموعة من الحسابات بسبب البريد العشوائي والتلاعب، يؤكد أصحابها أنهم من الأمريكيين الأفارقة المؤيدين للرئيس دونالد ترامب وحملته، وقال المتحدث باسم الشركة بحسب " روسيا اليوم"، إن "تويتر" تحقق في نشاط هذه الحسابات وقد تعلق حسابات أخرى مماثلة إذا تبين أنها تنتهك سياساتنا.


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ترامب

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