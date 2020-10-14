تويتر يحجب حسابات أمريكيين من أصل إفريقى مؤيدين لترامب بسبب البريد العشوائى

وكالات

حجب موقع "تويتر" مجموعة من الحسابات بسبب البريد العشوائي والتلاعب، يؤكد أصحابها أنهم من الأمريكيين الأفارقة المؤيدين للرئيس دونالد ترامب وحملته، وقال المتحدث باسم الشركة بحسب " روسيا اليوم"، إن "تويتر" تحقق في نشاط هذه الحسابات وقد تعلق حسابات أخرى مماثلة إذا تبين أنها تنتهك سياساتنا.