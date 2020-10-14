تعرف على تعليمات المرور للوقاية من حوادث الشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

تظهر شبورة مائية على بعض الطرق السريعة والصحراوية والزراعية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات فى الساعات الاولى صباح الأيام المقبلة، وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

وشددت إدارة المرور على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقاً.

وأكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 متر فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثه من خلال رقم 01221110000.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.



ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.