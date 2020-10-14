ترامب يرفض تأكيد الإبقاء على المدعى العام الأمريكى حال فوزه بولاية ثانية

كتبت رباب فتحى

رفض الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، التعليق على ما إذا كان يخطط للإبقاء على المدعى العام، وليام بار، فى حالة فوزه بولاية ثانية. وفى مقابلة حصرية مع Newsmax TV التى تبث مساء الأربعاء، قال ترامب إنه "من السابق لأوانه" تحديد ما إذا كان سيطلب من بار العودة أو ما إذا كان سيمنح شخصًا آخر الوظيفة.

فى وقت سابق اليوم الأربعاء، أفادت الأنباء أن تحقيقًا حول قيام إدارة أوباما "بكشف" أسماء أعضاء حملة ترامب المحاصرين تحت المراقبة كجزء من التحقيق الروسي خلص إلى عدم وجود مخالفات.

وقال ترامب "ليس لدي أي تعليق. لا يمكنني التعليق على ذلك. إنه مبكر جدا." "لست سعيدًا بكل الأدلة التي لدي، يمكنني أن أخبرك بذلك. لست سعيدًا".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن المدعى العام الأمريكى جون باش لم يجد أدلة على ارتكاب مخالفات. ووصف ترامب هذا الاستنتاج بأنه "وصمة عار".

وقال ترامب: "شخصياً، أعتقد أنه أمر سخيف. إنه أمر سخيف. إنه وصمة عار". "أعتقد أنه أمر مروع حقًا أن يُسمح لهم بالفرار. اضطررت إلى إجراء انتخابات مع كل هذه الغيوم فوق رأسي. لكنهم لم يفعلوا ذلك لأن الجمهوريين لطفاء للغاية. أنا شخصياً أعتقد أن هذا سيء للغاية. أعتقد أنه أمر سيئ للغاية ، إنهم مذنبون كالجحيم".

وكان تحقيق باش فرعًا من التحقيق الأكبر الذي قاده المدعي العام الأمريكي لولاية كونيتيكت جون دورهام ، الذي يفحص أصول التحقيق الروسي الذي بدأ في إدارة أوباما.

ومن غير المتوقع نشر نتائج دور هام قبل انتخابات الشهر المقبل.

ستبث مقابلة ترامب مع Newsmax TV بالكامل في تمام الساعة 7 مساءً.