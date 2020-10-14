اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شاب متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما فى العياط 15 يومًا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:18 ص
تجديد حبس شاب متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما فى العياط 15 يومًا محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس شاب متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما فى العياط 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال أشقاء المجنى عليه والمتهم ووالده ووالدته، للوقوف على حقيقة الخلاف بين الطرفين.
 
ويعمل رجال المعمل الجنائى على فحص السكين المستخدمة فى الجريمة؛ لكتابة تقرير عنها، كما يعمل رجال الطب الشرعى على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه. 
 
تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن المجنى عليه يدعى "م.ض"، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقه "ي"، بسبب خلافات بينهما، حيث سدد له عدة طعنات أنهت حياته فى الحال. 
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط، عقب مناظرتها من جانب النيابة العامة، وذكر شهود عيان، أن الضحية يعانى من أزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

اخبار مصرية

قتل

خلافات

سجائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قطار المحاكمات.. سماع الشهود بمحاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش التجمع الأول"

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:00 ص

الديمقراطيون يخسرون معركة إيقاف مرشحة ترامب للمحكمة العليا.. جارديان: فشلوا فى الضغط على القاضية خلال ثانى جلسات الاستماع بالشيوخ.. و"باريت" ترفع شعار "القانون يحكم".. والجمهوريون يستجوبونها حول الرعاية الصحية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:30 ص

جارديان: الديمقراطيون فشلوا فى الضغط على مرشحة ترامب للمحكمة العليا بـ الشيوخ

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:03 ص

مصيلحى يسافر سويسرا غدًا لحضور جلسة المحكمة الرياضية للاعب "مانوتشو "

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة