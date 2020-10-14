تجديد حبس شاب متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما فى العياط 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس شاب متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما فى العياط 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال أشقاء المجنى عليه والمتهم ووالده ووالدته، للوقوف على حقيقة الخلاف بين الطرفين.

ويعمل رجال المعمل الجنائى على فحص السكين المستخدمة فى الجريمة؛ لكتابة تقرير عنها، كما يعمل رجال الطب الشرعى على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه.

تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن المجنى عليه يدعى "م.ض"، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقه "ي"، بسبب خلافات بينهما، حيث سدد له عدة طعنات أنهت حياته فى الحال.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط، عقب مناظرتها من جانب النيابة العامة، وذكر شهود عيان، أن الضحية يعانى من أزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.