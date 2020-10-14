بصمتك من أسنانك.. متى يلجأ الطب الشرعى لأخذ عينة من الأسنان

كتبت آية دعبس

قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن نوع الأسنان واحد لدى الجميع، لكنها تختلف فى التركيب الفسيولوجى من شخص لآخر، مشيرا إلى أن هناك بصمة للأسنان مثل بصمة اليد، ولكل إنسان بصمة أسنان تختلف عن الآخر، موضحا أنه إنطلاقا من هذا أحيانا يلجأ الطب الشرعى على مستوى العالم، إلى تسجيل بصمة الأسنان لكل شخص لاستخدامها فى حال وقوع حوادث أو حرائق.

وأوضح بيومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأسنان الشئ الوحيد الذى يتبقى من الحرائق فى جسد الإنسان، وبالتالى يمكن التعرف على الشخص من بصمة الأسنان وليس تحاليل الـDNA وحدها، لافتا إلى أن بعض الأمراض أو عوامل وراثية قد تؤثر على الأسنان وشكلها وحجمها، لكن يظل تركيبها ثابت لدى الجميع.

أما حول اختلاف حجم الأسنان والفك، فقال وكيل نقابة أطباء الأسنان، إن حجم الفكين والأسنان يعتمد على الوراثة، وبالتالى ينعكس ذلك فى اختلاف الشكل، لكنها أيضا لا تؤثر على تركيبها.