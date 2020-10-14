اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بصمتك من أسنانك.. متى يلجأ الطب الشرعى لأخذ عينة من الأسنان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:43 م
بصمتك من أسنانك.. متى يلجأ الطب الشرعى لأخذ عينة من الأسنان الدكتور مجدى بيومى وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن نوع الأسنان واحد لدى الجميع، لكنها تختلف فى التركيب الفسيولوجى من شخص لآخر، مشيرا إلى أن هناك بصمة للأسنان مثل بصمة اليد، ولكل إنسان بصمة أسنان تختلف عن الآخر، موضحا أنه إنطلاقا من هذا أحيانا يلجأ الطب الشرعى على مستوى العالم، إلى تسجيل بصمة الأسنان لكل شخص لاستخدامها فى حال وقوع حوادث أو حرائق.
 
وأوضح بيومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأسنان الشئ الوحيد الذى يتبقى من الحرائق فى جسد الإنسان، وبالتالى يمكن التعرف على الشخص من بصمة الأسنان وليس تحاليل الـDNA وحدها، لافتا إلى أن بعض الأمراض أو عوامل وراثية قد تؤثر على الأسنان وشكلها وحجمها، لكن يظل تركيبها ثابت لدى الجميع.
 
أما حول اختلاف حجم الأسنان والفك، فقال وكيل نقابة أطباء الأسنان، إن حجم الفكين والأسنان يعتمد على الوراثة، وبالتالى ينعكس ذلك فى اختلاف الشكل، لكنها أيضا لا تؤثر على تركيبها.

نقابة الاسنان

شكل الاسنان

حجم الاسنان

بصمة الاسنان

الطب الشرعى

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة أطباء الأسنان تكرم وكيل وزارة الصحة في الغربية

الخميس، 01 أكتوبر 2020 03:06 م

نقابة أطباء الأسنان بالجيزة تستحدث لجنة لحل مشكلات أعضائها مع جهات العمل

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 05:00 ص

مجموع الثانوية شرط قيد خريجي الجامعات الأجنبية في نقابة "أطباء الأسنان"

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:31 م

نقابة أطباء الأسنان تطلق استمارة لحصر مشكلات أعضائها

الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:00 ص

نقابة أطباء الأسنان تُخاطب "الأعلى للإعلام" لوضع ميثاق شرف لبرامج طب الأسنان

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:11 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة