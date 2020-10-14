وأوضحت أنه تم الانتهاء من الاختبارات قبل السريرية لهذا الدواء، التي أكدت تأثيره المباشر المضاد للفيروسات، وتبين في التجارب التي أجريت على الخلايا المصابة، أن العقار يمنع الفيروس بأكثر من 10 آلاف مرة مقارنة بما يحدث في خلايا المجموعة الضابطة.



وأضافت الوكالة أن النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسات قبل السريرية الخصوصية أظهرت عمل العقار المعدل وراثيا كمضاد للفيروسات بالإضافة إلى سلامته وخلوه من تأثير سام.. مؤكدة ضرورة تنظيم التجارب السريرية للعقار الجديد بالتنسيق مع وزارة الصحة الروسية.



وأشارت إلى أن المرضى يمكنهم استخدام العقار بطريقتين عن طريق الأنف (قطرات الأنف) للوقاية بعد التعرض لعدوى فيروس كورونا الجديد، وعن طريق الاستنشاق، لعلاج المصابين".