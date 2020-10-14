اليوم السابع
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العثور على "رضيعة " ملقاه بجوار مسجد قرية عياش بالمحلة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:34 م
العثور على "رضيعة " ملقاه بجوار مسجد قرية عياش بالمحلة طفلة رضيعة - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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عثر أهالى قرية عياش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية على طفلة حديثة الولادة ملقاه بجوار أحد مساجد القرية، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت ، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض ، مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على طفلة رضيعه حديثة الولادة  ملقاه بجوار أحد مساجد قرية عياش ، انتقل المقدم محمد حوام ، نائب مأمور المركز وقوة أمنية وسيارة إسعاف وتم نقل الطفلة لمستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي عليها واخطار النيابة العامة لايداعها إحدى دور رعاية الأيتام .

 

 

 

 


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طفلة حديثه الولاده

المحلة

قرية عياش

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