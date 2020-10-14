العثور على "رضيعة " ملقاه بجوار مسجد قرية عياش بالمحلة

الغربية عادل ضرة

عثر أهالى قرية عياش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية على طفلة حديثة الولادة ملقاه بجوار أحد مساجد القرية، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت ، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض ، مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على طفلة رضيعه حديثة الولادة ملقاه بجوار أحد مساجد قرية عياش ، انتقل المقدم محمد حوام ، نائب مأمور المركز وقوة أمنية وسيارة إسعاف وتم نقل الطفلة لمستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي عليها واخطار النيابة العامة لايداعها إحدى دور رعاية الأيتام .