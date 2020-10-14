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السيسى يوجه بتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين واستيعاب زيادة الاستهلاك

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:26 م
السيسى يوجه بتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين واستيعاب زيادة الاستهلاك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى،  باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعماً لكافة المجالات التنموية وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم، الأربعاء، مع رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي "للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء".
 
وقد اطلع الرئيس على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بدءاً من محطات توليد وإنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع وصولاً لإمداد الوحدات السكنية وغيرها بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس بامتلاك مصر شبكة كهرباء وطنية شاملة الاركان ومؤسسة على احدث مستوى، لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة. 

السيسي

الكهرباء

الحكومة

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