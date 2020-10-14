اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على مسؤولين روس مقربين من بوتين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:56 م
الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على مسؤولين روس مقربين من بوتين فيلاديمير بوتين
رويترز

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قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، إن رئيس وكالة المخابرات الداخلية الروسية، والنائب الأول لكبير موظفي الكرملين، بين الذين يواجهون عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب تسميم أليكسي نافالني، أشد منتقدي الكرملين.
 
وأضاف الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي - حسبما أفادت رويترز- أن القائمة تضم أيضا مسؤولا بالإدارة الرئاسية ونائبي وزير الدفاع ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى منطقة سيبيريا الاتحادية.
 
وأفاد الدبلوماسي بأن رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوزين مدرج أيضا في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاص بليبيا.
 

بوتين

الكرملين

الاتحاد الأوروبي

نافالني

المعارضة الروسية

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