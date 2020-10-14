اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأغذية العالمي ينعى محمود ياسين سفير البرنامج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:10 م
الأغذية العالمي ينعى محمود ياسين سفير البرنامج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفنان الراحل محمود ياسين
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الفنان محمود ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وأرفق صورا للفنان القدير خلال مشاركته لفعاليات البرنامج. وكتب البرنامج على حسابه الرسمي: ينعي برنامج الأغذية العالمي ببالغ الحزن والأسى الفنان القديرمحمود ياسين سفير برنامج الأغذية العالمي للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من عقد من الزمان، رحم الله الفقيد احد المناصرين لعمل البرنامج في جميع أنحاء العالم"

 

 

Capture
 

 

محمود ياسين

كان عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين أعلن عن وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.
 
ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء". 
محمود ياسين 1

 

 


الأمم المتحدة

الأغذية العالمي

محمود ياسين

وفاة محمود ياسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سامح الصريطى يروى لـ تليفزيون اليوم السابع كواليس علاقته بالراحل محمود ياسين

سامح الصريطى يروى لـ تليفزيون اليوم السابع كواليس علاقته بالراحل محمود ياسين

غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

رسائل كلينتون المسربة تكشف دور إدارة أوباما فى استخدام الإخوان لنشر الفوضى

رسائل كلينتون المسربة تكشف دور إدارة أوباما فى استخدام الإخوان لنشر الفوضى

جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر ودفنه بمقابر طريق الفيوم غدا

جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر ودفنه بمقابر طريق الفيوم غدا

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب

التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة