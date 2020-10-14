الأغذية العالمي ينعى محمود ياسين سفير البرنامج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتبت - هند المغربي

نعى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الفنان محمود ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وأرفق صورا للفنان القدير خلال مشاركته لفعاليات البرنامج. وكتب البرنامج على حسابه الرسمي: ينعي برنامج الأغذية العالمي ببالغ الحزن والأسى الفنان القديرمحمود ياسين سفير برنامج الأغذية العالمي للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من عقد من الزمان، رحم الله الفقيد احد المناصرين لعمل البرنامج في جميع أنحاء العالم"





كان عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين أعلن عن وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".