إصابة 6 أشخاص وحرق منزلين من الطوب الأبيض فى مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بحدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بناحية قرية خالد بن الوليد دائرة الصالحية الجديدة، وإشعال النيران بمنزلين من الطوب الأبيض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الصالحية الجديدة، وتم السيطرة على المشاجرة، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وأسفر ذلك عن إصابة 6 من الطرفين بإصابات متفرقة، وحرق منزلين من الطوب الأبيض، وتم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة.