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أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:11 م
أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة المتحرش عقب ضبطه
الغربية عادل ضرة

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لقن سكان شارع حسان بن ثابت بمدينة طنطا في محافظه الغربية، متسول علقة ساخنة ووثقوه بالحبال بعد أن تم ضبطه أثناء محاولته التحرش بطفلة بالشارع، وتم تسليمه للشرطةتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن سكان شارع حسان بن ثابت بضبطهم متسول حاول التحرش بطفله.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين ضبط عاطل ويعمل متسول بالمنطقة، وتم توثيقه بالحبال وتلقينه علقة ساخنة، تم اقتياده للقسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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