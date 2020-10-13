CNN: أولى جلسات استماع ترشيح "باريت" يعكس الانقسام الحزبى فى أمريكا

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن أولى جلسات استماع مجلس الشيوخ للقاضية إيمى كونى باريت، مرشحة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لمنصب قاضية المحكمة العليا الأمريكية أظهرت مدى الانقسام الحزبى فى الولايات المتحدة قبل أسابيع فقط من الانتخابات.

وأوضحت أن جلسة الاستماع رسمت خطوط المعركة الحزبية بشكل واضح عندما بدأت جلسة الاستماع للقاضية باريت، لشغل مقعد الأيقونة الليبرالية الراحلة، القاضية روث بادر جينسبيرج، في مجلس الشيوخ المنقسم.

وظهرت روايات متباينة بشكل حاد في الخطابات الافتتاحية حيث أشاد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بمؤهلات باريت القضائية بعبارات متوهجة وشددوا على قدرتها كأم عاملة، بينما حذر الديمقراطيون من أن حماية الرعاية الصحية وقانون الرعاية بأسعار معقولة معرضان للخطر، وسيكونان تحت التهديد ، إذا نجح تأكيد ترشيحها.

واعتبرت "سى إن إن" أن جلسة الاستماع يبدو أنها في طريقها بالفعل إلى أن تكون عاصفة نارية حيث يتقدم الجمهوريون بسرعة غير مسبوقة تقريبًا لتأكيد الترشيح، بينما يبحث الديمقراطيين عن طرق لتأخير العملية حيث أن التعيين يستمر مدى الحياة.

وفي هذه الأثناء، يجد القضاة الثمانية الباقون فى المحكمة العليا، الذين بدأوا للتو فترة ولاية جديدة، أنفسهم والمحكمة، مرة أخرى في دائرة الضوء السياسية غير المرحب بها.

أدت باريت، اليمين في جلسة استماع اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، وألقت كلمتها الافتتاحية أمام اللجنة.

وافتتحت إيمي كوني باريت بيانها بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية إنديانا وعميد كلية الحقوق في نوتردام ، الذي كان من المفترض أن يقدم باريت أيضًا ولكنه كان يواجه من بعض الصعوبات الفنية.

ثم قدمت باريت زوجها وكل من أطفالهما السبعة، والعديد منهم موجودون في غرفة الاستماع.

وركز بيانها الافتتاحي على كيفية تأثير معلمها القاضي الراحل أنتونين سكاليا على حياتها المهنية وفرصة ترشيحها للمحكمة العليا.

وقالت باريت للمشرعين: "أكثر من أسلوب كتابته ، كان محتوى منطق القاضي سكاليا هو الذي شكلني". "كانت فلسفته القضائية واضحة: يجب على القاضي أن يطبق القانون كما هو مكتوب ، وليس كما يشاء القاضي. أحيانًا كان هذا النهج يعني الوصول إلى نتائج لم تعجبه. ولكن كما قال في أحد أفضل آرائه المعروفة ، بأن لدينا حكومة قوانين ، وليس حكومة رجال ".

وقالت باريت إن سكاليا علمها "أكثر من مجرد القانون" وكان "مخلصًا لعائلته ، وحازمًا في معتقداته ، ولا يخشى النقد".