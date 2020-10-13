اليوم السابع
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4.6 مليون عامل حدثوا بياناتهم لصرف منحة الـ 500 جنيه و15 أكتوبر آخر موعد للتسجيل

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:26 م
4.6 مليون عامل حدثوا بياناتهم لصرف منحة الـ 500 جنيه و15 أكتوبر آخر موعد للتسجيل محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتب أسامة عبد الحميد

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ينتهى 15 أكتوبر الجارى فى تمام الساعة الـ 12 ظهراً، الموعد النهائى لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة الرئاسة "المرحلة الرابعة"، بعد  أن بدأ التحديث السبت الماضى.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، أن عدد العمالة غير المنتظمة التى قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى اليوم علي البوابة الالكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 4 ملايين و 637 ألف عامل على مدى 4 أيام.

وشدد وزير القوي العاملة على أن ذلك يأتى  فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة  الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة ، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا.، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

وأشار سعفان إلي أنه بعد الانتهاء من موعد تحديث بيانات المتقدمين سوف يجري تدقيق بياناتهم عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا  لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين  والجهات المعنية الأخرى.


القوى العاملة

عمالة غير منتظمة

البوابة الغلكتورنية

منحة الرئاسة

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