وزير العدل يوجه بتكريم عاملة نظافة لإبلاغها عن جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة

كتب إبراهيم قاسم

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتكريم عاملة النظافة نادية إسماعيل أحمد، التى أبلغت عن وجود جسم غريب بمبنى محكمة شمال الجيزة أمس الإثنين، اشتبهت فى كونه مادة متفجرة، تقديراً لإخلاصها فى عملها ويقظتها وحسن تصرفها .



تكريم عاملة بمحكمة شمال الجيزة تكريم عاملة بمحكمة شمال الجيزة

وأشار وزير العدل إلى أن يقظة العاملة وحرصها على عملها بجدية وتفان يعد رسالة واضحة لجميع العاملين، للقيام بواجباتهم في حماية الوطن وتأمين منشآته بالتنسيق والتعاون مع رجال الأمن .

وأعرب المستشار عمر مروان عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها رئاسة المحكمة للحفاظ على أرواح المتقاضين وسلامتهم، وشكره للأجهزة الأمنية في التعامل مع الموقف الطارئ، وعودة العمل بالمحكمة في وقت قصير .

وقام المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم بلقاء عاملة النظافة وتسليمها مكافأة رمزية ؛ تقديراً لتصرفها المحمود .

وكانت وزارة العدل قالت فى بيان لها أمس أن عاملة نظافة أبلغت رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بوجود جسم غريب بدورة المياه بالدور الثالث بمبنى المحكمة.

على الفور تم إخلاء المبنى وإبلاغ الحماية المدنية، حيث قامت بفحصه وتبين أنه هيكل خالى من المواد المتفجرة، كما تم تمشيط المبنى بالكامل، وأسفر ذلك عن خلوه من ثمة مفرقعات.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل جميع رؤساء المحاكم بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على مستوى الجمهورية، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكل الأماكن التى يمكن استخدامها فى وضع أجسام غريبة ومفرقعات، كما حدث فى محكمة شمال الجيزة الابتدائية.