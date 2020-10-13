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وزير السياحة يعلن تخطى تكلفة تطوير متحف الحضارة 600 مليون جنيه

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:05 م
وزير السياحة يعلن تخطى تكلفة تطوير متحف الحضارة 600 مليون جنيه وزير السياحة
كتبت آمال رسلان

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أكد خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن متحفى الحضارة والمتحف المصرى الكبير سيكونان أكبر هدية للعالم، لافتا إلى أن تكلفة تطوير المتحف القومى للحضارة بلغ تكلفته 600 مليون جنيه.

وأضاف خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON E، أن المومياوات الملكية ستكون أهم الآثار المعروضة فى المتحف، وكذلك مجموعة من الآثار الإسلامية، لافتا إلى أن طريقة العرض المتحفى والإضاءة وفتارين العرض من الأفضل عالميا، مشيرا إلى أنه سيعرض السيناريو المتحفى تطور الحضارة المصرية والحجر، وما قبل التاريخ وعصر الأسرات، مؤكدا أن المتحف يحكى تاريخ مصر بالكامل.

وأكد العنانى، أهمية المتحف الذى يقع فى أول عاصمة إسلامية فى أفريقيا، لافتا إلى أن الفسطاط والبحيرة ستحوى كافيتريات وخدمات سياحية.

 

 


الاثار

وزير السياحة

المتحف المصرى

متحف الحضارة

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