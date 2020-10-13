وزير الأوقاف يطالب بالتفكير قبل الزواج لأن إنفاق الإنسان على أسرته واجب

كتب على عبد الرحمن - تصوير عمرو مطصفى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن نفقة الإنسان على أهله واجب عليه وليست فضلا منه ومنة لأنها واجب، ولو لم يؤدى يأثم، لذلك دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، فكر قبل الزواج على قدرتك إذن من باب أولى.

جاء ذلك خلال أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتى تناقش القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونحو 60 إماما وواعظة.

وأضاف جمعة:" الدولة جميعها تتكاتف لمواجهة الزيادة السكانية، فالدعاة والأئمة يعظون الناس والصحة توفر الوسائل الآمنة والمناسبة مع حملة مصحوبة ببيان الأماكن المتواجدة فيها".

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الزيادة السكانية خطر كبير على الأسرة والمجتمع تحرم الأطفال من المعيشة السوية والتمتع بها، قائلا:"نرى بعض الأبناء يقولون لآبائهم خلتفونا ليه لما انتم مش قادرين تصرفوا علينا"،

مضيفاً :"الابن يقول ذلك من الحرمان وممكن بعض الآباء يشعر بالذنب لكثرة الإنجاب، ولكن بعد فوات الأوان".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر كانت تستقبل مولود كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية، مضيفا خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 الأحد الماضى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400 %، مشددا على أن تلك الزيادة كانت لها تداعيات.