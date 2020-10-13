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وزير الأوقاف: لا يصلح وصف الإخوان بـ"المسلمين" ولا يصح لصقهم بالإسلام

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:32 م
وزير الأوقاف: لا يصلح وصف الإخوان بـ"المسلمين" ولا يصح لصقهم بالإسلام عنف الإخوان
كتب - إسماعيل رفعت

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إنه لا يصح وصف جماعة الإخوان بأنهم جماعة الإخوان المسلمين، بل يجب أن يتم وصفهم بجماعة الإخوان الإرهابية، فهؤلاء ليس لهم علاقة بالإسلام ولا تحسب على الإسلام، فهم أبواق مستأجرة لهدم الدين والدول العربية والإسلامية فيجب أن نتنبه ولا يلصق الإخوان بالإسلام، فليس لهم علاقة بالإسلام على الإطلاق.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن الانتماء ليس بالكلام فقط فنحن فى حالة خطر حقيقى، معلنا أن الجمعة المقبلة ستشهد افتتاح 21 مسجدا، منها 7 مساجد فى محافظة شمال سيناء، وأنه خلال شهر سبتمبر تم افتتاح 337 مسجدا، كما سيتم توزيع 10 آلاف زى أزهرى على الأئمة هذا الشهر.

وأضاف جمعة، أن بعض المنتسبين للعمل الدينى يظنون أن التدين أمر حصرى على العاملين بالحقل الدينى، ويعانون من ضيق أفق ثقافى، ولكن الأمر غير ذلك، والتدين موجود بين الجميع ونحاول القضاء على ضيق الأفق هذا باللقاءات والندوات والدورات المختلفة، وسنجرى لقاء مفتوح بين الوعاظ والمثقفين للحديث عن الانفجار السكانى قريبا.

 


الإخوان

عنف الإخوان

الارهابيه

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