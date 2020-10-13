وزيرة الصناعة تكلف محمد عبد الكريم مديرا تنفيذياً لمركز تحديث الصناعة

كتب إسلام سعيد

قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، تكليف محمد عبد الكريم حسن بمهام منصب الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، خلفا للدكتور عمرو طه والتي انتهت مدته في 7 اكتوبر الجارى.

وقالت الوزيرة نيفين جامع، ل" اليوم السابع"، إنها تسعي من خلال التغييرات الجديدة إلي إعادة مركز تحديث الصناعة ليخدم القطاع الصناعي ككل، ويعود لريادته في إطار مساعي وجهود تطوير أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة، مشيرة إلى أن تحديث الصناعة سيشهد تطور في الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت نيفين جامع ، على أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وتفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية