وزيرة الصحة: الأطفال أقل فئة تصاب بكورونا وتتأثر به وأكثر فئة تحمل الفيروس

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الأطفال أقل قئة تصاب بكورونا وتتأثر به وأكثر فئة تحمل الفيروس مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من الأدلة الارشادية لحماية الأطفال من العدوي مشيرة

وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن في منظمة الصحة العالمية أنه ينبغى توعية الاطفال بإجراءات الوقاية والحماية بشكل كامل وقالت تم تدريب القائمين على العملية التعليمية لكونهم الأكثر تأثرا بمضاعفات كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة: لدينا 320 مستشفى مختصة باستقبال اصابات كورونا بالإضافة إلى 19 مستشفى عزل و58 مستشفى حميات وصدر تستقبل المواطنين للكشف الطبى عن اصابات كورونا.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت ضرورة استمرارية تقديم الخدمة الصحية الأساسية كأولوية بالغة الأهمية خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فعاليات اليوم الثانى لاجتماع الدورة الـ ٦٧ للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد انتخابها بالإجماع، أمس، من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت بمشاركة وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.