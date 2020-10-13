اليوم السابع
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وزيرة التجارة تستثنى الفول المجمد والصويا من قرار حظر تصدير الفول

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:23 م
وزيرة التجارة تستثنى الفول المجمد والصويا من قرار حظر تصدير الفول نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتبت سماح لبيب

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وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الفول الأخضر المجمد من قرار حظر تصدير الفول والذى أصدرته 5 أكتوبر الماضى، بناء على الطلبات التى تقدمت بها شركات الصناعات الغذائية المصدرة لنوعية الفول الأخضر المجمد للخارج . 
 
وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى برزى عن استجابة الوزيرة لمذكرة المجلس والتى تم رفعها 6 أكتوبر 2020 الجارى اليوم التالى لقرار حظر تصدير الفول، وتضمنت المذكرة طلب استثناء الفول الأخضر المجمد من قرار حظر تصدير الفول رقم 477 الصادر فى 5 أكتوبر 2020 ، وقامت الوزيرة على الفور استثناء الفول الأخضر المجمد (حب وقرون) وفول الصويا من القرار الوزارى رقم 477.
 
ويتقدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بخالص الشكر  إلى وزيرة التجارة والصناعة ووزير التموين على الاستجابة الفورية لمذكرة المجلس ومراعاة مصالح الشركات المصرية وحفاظاً على الأسواق التصديرية التى بٌذل الكثير من المال والجهد فى فتحها.
 
 

اخبار الاقتصاد

تصدير الفول

الفول الاخضر

حظر تصدير الفول

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