نائب وزير الاتصالات: خدمات البيزنس "أون لاين" على منصة مصر الرقمية 2021

كتبت هبة السيد

كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن استهداف الوزارة زيادة عدد الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية إلى 72 خدمة نهاية العام الجارى، وزيادتها إلى 210 خدمة خلال العام المقبل، والانتهاء من ميكنة 550 خدمة خلال عامين، مضيفًا نعطى أولوية للخدمات الأكثر طلبًا للمواطنين، ولذا بدأنا بخدمات التموين والمرور والمحاكم والتوثيق، كما منحنا أولوية للخدمات التى تهم المستثمرين وخلال العام المقبل ستكون كافة خدمات البيزنس أون لاين.

وأضاف "العطار"، خلال استضافته ببرنامج مال وأعمال، أن عدد 174.445 ألف مواطن سجلوا عبر منصة مصر الرقمية نفذوا أكثر من 400 ألف معاملة، وشهد أمس الاثنين أعلى تسجيل للمواطنين على المنصة بعد إعلان مجلس الوزراء عن زيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين عبرها، منوها إلى أن توقيت الأكثر تسجيلًا عبر المنصة خلال فترة الصباح أو منتصف الليل، ونستهدف الوصول إلى مليون مستخدم حتى نهاية 2020.

وأشار نائب وزير الاتصالات، إلى عددًا من المشاكل التى تواجه المواطنين خلال التسجيل لأداء الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، قائلًا أن وزارة الاتصالات لديها شاشة تحكم لبوابة مصر الرقمية بمقر الوزارة، تتابع من خلالها عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لأداء الخدمات الحكومية، وتظهر توزيع هذه الطلبات على الخدمات المعروضة حاليًا، كما تظهر الشاشة عدد الوكلاء، وهم الوكلاء الذين ينفذون الخدمات نيابة عن المواطن، علاوة على عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تم إنجازه منها وما لم يتم".

وأضاف "العطار"، أن شاشة التحكم ببوابة مصر الرقمية، تعرض إحصائية فورية بالزائرين، تظهر مشاكل المستخدمين فى التسجيل، مشيرًا فى هذا الإطار إلى عدد من المشاكل التى تواجه مستخدمو البوابة، منها أولًا كتابة المستخدم فى خانة الأم اسمها بالكامل وليس الاسم الأول منها فقط كما هو مطلوب، وثانيًا رقم المصنع، حيث يطلب من المستخدم كتابة رقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومى، وهو رقم هام جدًا لأنه يكشف إذا كانت هذه أحدث بطاقة رقم قومى للمواطن من عدمه، وإذا كان موقوف عن المستخدم التعامل لأى أسباب أخرى، كما يكشف أى محاولة لتزوير البيانات، وضمان حماية بيانات المواطن.

وتابع "العطار"، قائلا : المشكلة الثالثة فى التسجيل وهى رقم الهاتف المحمول، إذ يكتب بعض المستخدمين رقم هاتف غير صحيح أو غير مسجل ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، حيث أن كل رقم لدى شركات المحمول مرتبط برقمه القومى، رابعًا مشكلة تكرار التسجيل، حيث يعتقد بعض المستخدمين ضرورة التسجيل كل مرة عند دخوله على بوابة مصر الرقمية، وهذا غير صحيح، فالتسجيل مرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك الدخول من خلال هذا الحساب، علاوة على مشاكل أخرى بسيطة مثل كود للهاتف للتأكد من صحة البيانات، ونحن نعمل على تحسين هذه الخاصية، ومشاكل تسجيل بريد إلكترونى يستخدمه شخص آخر، أو تسجيل برقم هاتف مسجل لدى مواطن آخر.