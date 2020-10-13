مواطن يعيد 9 آلاف دولار عثر عليها فى لفافة لصاحبها بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

رغم ظروفه الصعبة واحتياجه إلى المال للإنفاق على أسرته، حيث أنه يعمل باليومية، إلا أنه لم ينظر إلى مال غيره عندما عثر عليه فى الشارع، ليضرب المثل فى شهامة ولاد البلد عاشقى الوطن والرضى بالقليل. محمد الشقراني، والذي يبلغ من العمر 45 عاما ويقيم فى عزبة الفواريقة بمركز سمالوط محافظة المنيا، أعاد مبلغ 9 آلاف دولار أى ما يعادل 150 ألف جنيه إلى صاحبها بعد أن عثر عليها فى لفافة بإحدى الطرق.

يقول محمد: خرجت من المنزل وأنا فى حالة سيئة، وقد تراكمت على الديون وأحتاج إلى الجنيه، وأنا أعمل بالأجر اليومى والرزق على الله، وفى هذا اليوم لم يكن معى أى شيئ وخرجت من المنزل وأنا فى أشد الضيق، وأثناء السير فى الطريق عثرت على مبلغ مالى ملفوف فى بلاستيك وبه صورة البطاقة الخاصة بصاحب المال، على الفور أخذت أبحث عن صاحب البطاقة حتى وصلت إليه، واكتشفت أنه يقيم بإحدى قرى مركز سمالوط، على الفور أسرعت إليه وقدمت له المال، وقال: كانت أسعد لحظات حياتى عندما وجدت الفرحة فى عيون صاحب المال.