محافظ القليوبية: الكشف على 401 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، الوحدة الصحية بقلما التابعة لمركز ومدينة قليوب، لمتابعة مبادرتي الأمراض المزمنة وتنظيم الأسرة يرافقه الدكتور حمدي الطباخ مدير مديرية الصحة بالقليوبية، ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، وذلك فى إطار متابعه فاعليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، بهدف علاج الأمراض المزمنة وكذلك الحملة القومية لتنظيم الأسرة.

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على تمام استعداد الوحدات الصحية الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان، مضيفا أن الحملة تتم من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة.

وشدد "الهجان"، خلال جولته بالوحدة الصحية على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج.

وأشار الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، إلى أنه من خلال مبادرة الأمراض المزمنة فقد تم فحص 401 ألف مواطن بنطاق المحافظة، بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى، وإرتفاع ضغط الدم، والسمنة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى من الأمراض المزمنة، حيث أن المبادرة تستهدف 1167384 مواطن ومواطنة، وذلك عبر 11 إدارة صحية، و495 فرقة تعمل بالمحافظة.

وبالنسبة لمبادرة تنظيم الأسرة فقد تم فحص 30 ألف سيدة، والتى انطلقت المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر، ومستمرة حتى الخميس 15 اكتوبر بإدارات طوخ والقناطر الخيرية والعبور وكفر شكر وقليوب وحى شرق شبرا الخيمة، وستنطلق المرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر، وسوف تستمر حتى الخميس الموافق 22 أكتوبر بإدارات بنها وقها وشبين القناطر والخانكة وحى غرب شبرا الخيمة، حيث تستهدف الحملة الكشف على السيدات فى سن الإنجاب والتى تصل إلى 974126 سيدة، وذلك عبر 11 إدارة صحية و205 عيادة تنظيم أسرة بالوحدات الثابتة و18 عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة بها العديد من الخدمات مثل السونار والباطنة والأطفال، لافتا إلي أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد ، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020.