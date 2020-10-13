اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث الأموال العامة تضبط قضتين بقيمة 25 مليون جنيه

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:46 م
مباحث الأموال العامة تضبط قضتين بقيمة 25 مليون جنيه الأموال العامة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضتين (نصب وإحتيال على المواطنين – كسب غير مشروع) مُتهم فيها (شخصين) وضبط فيها مستندياً أكثر من (25 مليون جنيه)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 


الأموال العامة

مباحث الأموال العامة

عملة

النقد

الاتجار بالعملة

تزوير

اختلاس

كسب غير مشروع

احتيال

الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة